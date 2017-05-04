С особой заботой

В крупных поликлиниках Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска будут организованы гериатрические кабинеты. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая на заседании совета при губернаторе Иркутской области по делам ветеранов. На встрече обсуждались вопросы медицинской и социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне и локальных боевых конфликтах. Заседание прошло под председательством губернатора Сергея Левченко.

Елена Голенецкая уточнила, что гериатрические кабинеты будут создаваться в рамках реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Кроме того, для развития гериатрической службы на базе Областного гериатрического центра будет создан организационно-методический центр.

По вопросу о состоянии и мерах по улучшению обследования ветеранов замминистра сообщила, что в течение года организованы выезды бригад медицинских работников для углублённого медицинского обследования ветеранов ВОВ и участников боевых действий, проживающих в отдалённых населённых пунктах Иркутской области. В амбулаторно-поликлинических организациях Иркутской области проводятся диспансеризация и дни ветеранов.

Выездные бригады направляются в северные, отдалённые, труднодоступные муниципалитеты. В 2016 году и первом квартале 2017 года в 14 муниципальных образованиях осмотрено 414 ветеранов. В амбулаторно-поликлинических учреждениях области – более 10 тысяч. При проведении диспансеризации было осмотрено 5086 ветеранов, в том числе 2132 ветерана на дому.

Как сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Светлана Иевлева, в Иркутской области уже несколько лет по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» проводится проверка условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. В течение 2016 года проведена проверка условий жизни 16 770 ветеранов и 3508 вдов погибших (умерших) инвалидов и участников войны, в 1 квартале 2017 года – 3277 ветеранов и 404 вдов погибших инвалидов и участников войны.

Оказано содействие в получении медицинских услуг (обследование, диспансеризация, стационарное лечение) 1053 ветеранам, материальную помощь получили 18 ветеранов. Нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в том числе и ветеранов, в Иркутской области осуществляется 31 комплексным центром социального обслуживания населения.

На дому ветеранам предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги. Ветеранам, которые по состоянию здоровья не могут воспользоваться общественным транспортом для посещения учреждений здравоохранения, управлений Пенсионного фонда Российской Федерации и других социально-значимых объектов, предоставляются услуги социального такси.

– Поддержка и решение проблем ветеранов Великой Отечественной войны – одно из важных направлений деятельности правительства Иркутской области. Это определяется их особым социальным статусом, заслугами перед Отечеством. Всё меньше остаётся в живых ветеранов, свидетелей той кровавой и жестокой войны, с 1 января 2014 года по 1 марта 2017 года численность ветеранов сократилась почти вдвое, тем более важно наполнить их жизнь вниманием и заботой, – подчеркнул Сергей Левченко.