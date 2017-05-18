С новыми дорогами!

Объёмы дорожного ремонта в Иркутске увеличились. Об этом сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский. На дороги вышла новая техника, благодаря которой площадь ремонтируемого асфальтового покрытия увеличилась в несколько раз. Новые термомашины были приобретены МУП «Иркутскавтодор» в этом году, при их использовании удаётся ремонтировать до 200 квадратных метров дорожного покрытия в день.

Помимо этого, теперь в работе используется инфракрасный нагреватель, с помощью которого места соединения старого и нового асфальта разогревают до температуры плавления. При укладке асфальтовой смеси в яму с помощью виброплиты шов спаивается, и таким образом на дороге устраняются все складки и неровности после проведения ремонта.

– Поскольку асфальтовый завод у нас находится на границе города со стороны аэропорта, возникали некоторые трудности по осуществлению дорожного ремонта, связанные как раз с доставкой готовой смеси. Эти машины позволяют перевозить большие объёмы битума, соответственно, растёт и производительность работы. Особенно когда нам приходится вести работы в Ленинском округе, – отметил Михаил Чайковский.

Как сообщил начальник цеха общестроительных работ МУП «Иркутскавтодор» Андрей Пономарёв, в зависимости от погодных условий до конца этого месяца в городе начнётся дорожный ремонт «большими картами». Общая площадь предстоящих работ, включая внутридворовые территории, составит более 800 тысяч квадратных метров.

Ремонт будет проведён на улицах Рабочего Штаба, Сурнова, Ленина, Баррикад, Советской, Седова, Тимирязева, Фридриха Энгельса, Ширямова, Челябинской, Сухэ-Батора, Ямской, Декабрьских Событий, Вампилова, Лермонтова, Маяковского, Розы Люксембург, Воровского, на проспекте Маршала Жукова и Глазковском мосту.

Кроме этого, летом запланированы проведение четвёртого этапа реконструкции Покровской развязки, включающего пересечение улицы Сурнова и Ново-Ленинской объездной дороги. Работы здесь начнутся в ближайшие дни. Конечный срок выполнения строительства по контракту – не позднее 1 ноября.

– Транспортная развязка на пересечении улицы Сурнова и Ново-Ленинской объездной автодороги в Иркутске имеет значительную транспортную загрузку. Реконструкция данной развязки позволит улучшить уровень удобства для проезда транспортных средств, повысить безопасность движения, снизить потери времени, возникающие при пересечении и слиянии транспортных потоков, – отметила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Фёдорова.

Общая протяжённость дорожного полотна, планируемого к переустройству в рамках данной реконструкции развязки, составляет чуть больше двух километров.

Это уже 4-й и последний этап реконструкции Покровской развязки в Иркутске. Ранее были выполнены строительные работы на участке проезда за рынком «Покровский» между улицами Сурнова и Рабочего Штаба. Обустроены дополнительные полосы движения, тротуары, остановочные пункты с павильонами; уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, установлено металлическое барьерное ограждение, а также оборудован светофор на пересечении с Челябинской улицей. Одновременно с этим производился второй этап работ, включающий в себя реконструкцию выезда в сторону микрорайона Зелёный.

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