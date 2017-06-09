С квартирой в городе

Губернатор Сергей Левченко вручил ключи от квартиры Николаю Кузнецову – отцу бортового инженера Виктора Кузнецова, погибшего в составе экипажа самолёта Ил-76ТД RA-76840.

В июле 2016 года в Качугском районе Иркутской области произошла катастрофа самолёта Ил-76ТД RA-76840 авиации МЧС России, выполнявшего государственную задачу по тушению и защите населённых пунктов от природных пожаров.

84-летний житель Аларского района Николай Кузнецов обратился к губернатору региона с просьбой оказать помощь в приобретении жилья в Иркутске, где живёт его дочь.

– После гибели сына у Николая Мироновича ухудшилось здоровье. Сейчас ему необходима постоянная помощь медиков, которую могут оказать в Иркутске. Поэтому он вместе с дочерью обратился ко мне с просьбой оказать содействие в переезде, – сказал Сергей Левченко.

В соответствии с действующим законодательством, учитывая льготную категорию, к которой относится Николай Кузнецов, правовые основания для обеспечения его жильем за счёт средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации отсутствуют. Тем не менее, губернатор поручил решить вопрос, используя механизм государственно-частного партнёрства.

– У нас на сегодняшний день подписано более 30 соглашений о социальном партнёрстве с компаниями, которые работают в Иркутской области. Они помогают нам решать подобные вопросы очень оперативно. Данная ситуация тому пример – нашим партнером выступил ООО «Финансово-строительная компания «ДомСтрой», – сказал губернатор.

Пенсионеру предоставлена 1-комнатная квартира площадью 48,58 кв. м с чистовой отделкой в микрорайоне Берёзовый Ленинского района Иркутска.