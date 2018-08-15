С юбилеем, Вера Константиновна!

Евгений Стекачёв поздравил с юбилеем председателя ТОС «Университетский» Веру Новикову.

Председатель ТОС «Университетский» Вера Константиновна Новикова отметила 70-летие. С юбилеем её поздравил председатель думы Иркутска, депутат по избирательному округу № 28 Евгений Стекачёв.

ТОС «Университетский» был создан в 2010 году. Тогда были определены его границы, выбран совет ТОСа и принят устав. С тех пор активисты принимают участие во всех событиях микрорайона. Особое внимание они уделяют благоустройству, озеленению, установке детских и спортивных площадок, ремонту дворов и дорог. Вера Новикова проживает в Университетском с 1993 года, ей известны все его слабые и сильные стороны. Она возглавляет ТОС, являясь его бессменным председателем с момента основания.

Евгений Стекачёв как депутат всё это время поддерживает дружеские и конструктивные рабочие отношения с ТОСом. Совместно удалось найти решение множества задач, каждая из которых послужила на благо микрорайона и его жителей. Председатель думы Иркутска отметил значимость ТОСа для депутатской деятельности.

– ТОС «Университетский» – это образец того, как должно выглядеть территориальное общественное самоуправление. Благодаря вашим инициативам ведётся постоянная работа по благоустройству микрорайона. Вы организуете досуг, проводите окружные мероприятия, помогаете в решении насущных вопросов и являетесь опорой депутату. За всем этим стоит сильная, мудрая и энергичная женщина, которая посвящает всё свободное время деятельности на благо нашего микрорайона и его жителей. Примите слова признательности за активную жизненную позицию, отзывчивость, неравнодушие! Желаю вам и всем вашим единомышленникам сил и энергии для осуществления всех планов и замыслов, дальнейших успехов во всех начинаниях! – говорится в поздравлении депутата, направленном Вере Новиковой.

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