С электрички на корабль

На какие льготы в этом году могут рассчитывать пенсионеры? О льготах на проезд в электричках и на водном транспорте, дополнительных выплатах для тружеников тыла рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Проезд в электричках

Бесплатный проезд в электричках для неработающих пенсионеров будет действовать с 1 мая по 30 сентября по территории Иркутской области. Воспользоваться этой льготой смогут неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и не имеющие права на меры социальной поддержки, предусмотренные федеральными законами.

– Данная мера поддержки действует в Иркутской области на протяжении нескольких лет. Наш регион является одним из немногих, где неработающим пенсионерам предоставляется такая поддержка. Пенсионерам нужно получить решение о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в управлении социальной защиты населения по месту жительства. На основании него и удостоверения личности в железнодорожных кассах пригородного сообщения, либо в пригородных электропоездах пенсионеру будут выдавать разовые проездные билеты, – уточнил министр.

В 2018 году данной мерой воспользовались 27,8 тысячи пенсионеров, которые совершили 715,2 тысячи поездок на общую сумму 49 464,8 тыс. руб.

Водный транспорт

Право на бесплатный проезд на водном транспорте по местным и пригородным маршрутам имеют реабилитированные и признанные пострадавшими от политических репрессий. Ветераны труда и труженики тыла будут оплачивать 50 процентов стоимости проезда. Министерство социального развития, опеки и попечительства региона заключило соответствующее соглашение с Восточно-Сибирским речным пароходством.

– Люди, имеющие право на такую льготу, смогут получить проездные билеты в пунктах продажи перевозчика. Для этого им нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и решение о праве на проезд на водном транспорте, которое выдаётся областным государственным казённым учреждением «Управление социальной защиты населения» по месту жительства получателя, – отметил Владимир Родионов.

Воспользоваться правом льготного проезда на водном транспорте можно по следующим пригородным маршрутам: Иркутск – Большие Коты – Иркутск; Иркутск – Листвянка – Иркутск; Иркутск – Байкальские Дюны – Иркутск, а также по местному маршруту Балаганск – Братск – Балаганск.

Для тружеников тыла

Труженики тыла, проживающие в Иркутской области, получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 рублей. Оно было введено по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Владимир Родионов напомнил, что с 1 января 2019 года вступили в силу внесённые по инициативе губернатора Иркутской области изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области». По нему право на поддержку имеют жители Иркутской области, которые работали в тылу не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945, исключая период работы на временно оккупированных территориях Советского Союза. В настоящее время мера социальной поддержки в виде дополнительного ежемесячного материального обеспечения назначена 9 615 труженикам тыла. Выплата носит заявительный характер.

Установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для тружеников тыла является знаком признания их вклада в Победу в Великой Отечественной войне и не заменяет другие выплаты.

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