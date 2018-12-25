В России с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%. В Иркутской области она коснётся больше 500 тысяч человек.

Всего в регионе не сегодня проживают 671 тысяч 525 получателей страховых пенсий. Из них 164 тысяч 935 пенсионеров являются работающими – их январская индексация не коснется.

Работающие пенсионеры начнут получать пенсию с учетом всех пропущенных индексов после того, как прекратят свою трудовую деятельность. В ОПФР по Иркутской области поясняют, что вместе со страховой пенсией вырастет и стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) – до 87,24 рублей (в 2018 году – 81,49 рубль).

В ведомстве также напоминают, что с 1 января 2019 года вступает в силу закон, который содержит механизм постепенного повышения пенсионного возраста для женщин и мужчин. Однако те, кто уже находится на заслуженном отдыхе, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами, подчёркивают в пенсионном фонде.

По инф. Телеинформа

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