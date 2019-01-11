В Иркутске состоялся Рождественский приём мэра для многодетных православных семей. В этом году в празднике приняли участие 25 многодетных семей из приходов Иркутска. В семьях – от трех до десяти детей. Мероприятие традиционное, проходит в Иркутске уже в четвёртый раз.

Семьи поздравили митрополит Иркутский и Ангарский владыка Вадим, мэр Иркутска Дмитрий Бердников с супругой.

– Желаю православным христианам, а также всем жителям нашего города здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях! Пусть праздник Светлого Рождества несёт в ваши дома понимание и благополучие! – пожелал Дмитрий Бердников.

Дети получили подарки, а также посмотрели рождественское поздравление «Христославие» и спектакль в исполнении иркутского городского Театра народной драмы.

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