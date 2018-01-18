Рост цен: ниже общероссийского

По итогам 2017 года рост цен на продукты в Иркутской области ниже общероссийского. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, цены на продовольственные товары в Приангарье в декабре 2017 года увеличились в среднем на 0,7% по сравнению с декабрем 2016 года, при этом в среднем по России отмечен рост на 1,1%. За аналогичный период прошлого года рост цен на продовольственные товары в Иркутской области составил 4,7%.

Для смягчения последствий инфляции для населения в муниципальных образованиях области реализуются различные социальные проекты – «Социальная цена», «Лучшая цена», «Покупай местное», «Социальный товар». Они предусматривают установление минимальных торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Всего в области в реализации социальных проектов участвует более 1200 организаций торговли.

В Приангарье проводится работа по предоставлению сельхозтоваропроизводителям мест для реализации собственной продукции на розничных рынках и развитию ярмарочной торговли. По данным муниципальных образований, в 2017 году в области проведено 1956 ярмарок.

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