Росгосцирк начал ремонт Иркутского цирка

В Иркутском цирке отремонтируют канализацию – работы должны завершиться в середине января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Сергея Тена.

В декабре 2017 года депутат направил письма на имя министра культуры России Владимира Мединского, генерального директора ФКП «Росгосцирк» Дмитрия Иванова, руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Алексея Пережогина, министра культуры Иркутской области Ольги Стасюлевич с требованием провести проверку здания и помещения цирка, принять меры к обеспечению ремонта, а также провести проверку условий торговли в помещении Иркутского цирка.

– Поводом для обращения стал пост – фактически, крик души – Ивана Вильчинского (программный директор иркутского радио «МСМ», шоумен, – прим. ред.) в соцсети «Фэйсбук» о состоянии дел в Иркутском цирке. Иван приложил фотографии, сделал полный расклад по арендной плате, по коммерческим ценам на «детскую радость», на состояние санузлов и так далее, – рассказал Сергей Тен.

В ответе гендиректора Росгосцирка Дмитрия Иванова от 28 декабря 2017 года, направленном Сергею Тену, говорится, что по факту проверки состояния здания и помещения Иркутского государственного цирка принято решение о проведении ремонтных работ канализационной системы. Также в письме отмечается, что проведен косметический ремонт туалетов и прилегающих помещений.

– Лично у меня вызывает сомнения качество работ, поэтому по их окончании планирую оценить состояние отремонтированных коммуникаций и помещений, – отметил Сергей Тен. – В 2017 году нашему цирку также было выделено 11 млн рублей на ремонт, устранения нарушений в системе противопожарной безопасности. Были выполнены некоторые работы по ремонту кровли и системы отопления. Будем держать ситуацию на контроле и работать дальше совместно с активными гражданами.

По инф. Телеинформа

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