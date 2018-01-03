Роботизированная библиотека

В научно-технической библиотеке ИрНИТУ установили систему автоматической книговыдачи. Через терминал можно самостоятельно получить или вернуть книгу, не теряя время в очереди и не подстраиваясь к режиму работы библиотеки.

Как рассказала руководитель Центра научной информации НТБ ИрНИТУ Юлия Полетаева, станция автоматической книговыдачи работает по технологии радиочастотной идентификации. Её суть заключается в том, что книгу, которую планирует взять читатель, выдаёт не библиотекарь, а электронный терминал.

Для того чтобы воспользоваться станцией, гостям библиотеки достаточно зарегистрироваться, вставив специальную пластиковую карту в отверстие машины, а затем разместить нужную книгу в очерченной зоне. Терминал считает радиометку, скрытую в корешке каждого издания, затем распечатает формуляр с указанием имени читателя, названием экземпляра и срока возврата. С этого момента книга считается закреплённой за посетителем.

Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, за одно обращение можно получить до трёх книг. По такой же схеме происходит и возврат литературы.

По инф. Телеинформа

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