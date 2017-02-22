В Иркутске введён режим повышенной готовности в связи с возможным подтоплением садоводств «Нептун» и «Ангара-3» в районе станции Батарейная. Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл вице-мэр Иркутска Иван Носков.

Как сообщил руководитель МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев, экипажами аварийно-спасательной службы города Иркутска ведётся круглосуточное наблюдение за уровнем воды в этом районе. На 17:00 19 февраля уровень воды поднялся до 70 сантиметров. Вода подошла вплотную к дороге, расположенной между Ангарой и садоводством «Ангара-3». К 19:00 уровень воды снизился до 40 сантиметров.

По словам начальника отдела гидропрогнозов ФГБУ «Иркутское УГМС» Михаила Колесникова, в результате низких среднесуточных температур в первой половине февраля в этом районе образовался затор из-за скопления шуги. По прогнозу метеорологов, с 23 февраля ожидается потепление с дневными температурами до +1 градуса. В результате чего произойдёт разрушение ледяного затора и понижение уровня воды.

На сегодняшний день в СНТ «Нептун» и «Ангара-3» находятся 412 домовых строений, постоянно проживает около 250 человек, из них 37 детей, об этом сообщила и. о. заместителя мэра – главы Ленинского округа города Иркутска Татьяна Жичина. Население о возможном подтоплении и эвакуации оповещено. Подготовлен эвакуационный пункт на базе школы № 36. На подъездах к садоводствам в местах возможного подтопления проезжей части выставлен пост ГИБДД, территория садоводств патрулируется полицией.

Садоводство «Ангара-3» уже подтапливалось ранее. Последний раз в 2013 году вода залила треть территории. Вода в домах поднималась до 1 метра от уровня пола.

– Мы сделали выводы по итогам 2013 года, – говорит председатель садоводства Евгений Мелешкин, – на общем собрании было решено возвести дамбу, чтобы избежать дальнейших подтоплений. Были собраны целевые средства и возведено более полутора километров дамбы. Дополнительно сделали ров для отведения воды. Так как во время предыдущих подтоплений вода выше одного метра не поднималась, считаем, что этих мер будет достаточно для предотвращения подтопления домов.

Такая же дамба была возведена силами членов СНТ в садоводстве «Нептун». Сейчас жители садоводств выставили своих дежурных для отслеживания уровня воды в реке.