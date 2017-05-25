Рейтинги повышаются

Губернатор Сергей Левченко провёл рабочую встречу с ведущим аналитиком международного рейтингового агентства «Standard & Poor’s» Екатериной Новиковой и аналитиком этой компании Екатериной Ермоленко. Специалисты S&P собирают информацию о текущем уровне экономического развития, показателях исполнения бюджета, его финансовой гибкости, долговой нагрузке и ликвидности. Анализ этих сведений позволит определить прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Иркутской области, являющийся индикатором привлекательности региона для инвесторов.

Сергей Левченко рассказал о ключевых итогах прошлого года. Губернатор отметил, что область обеспечила финансовыми ресурсами все принятые бюджетные обязательства. Бюджет прошлого года был выполнен с профицитом в 2,1 млрд рублей, и регион стал одним из 29 субъектов РФ, которым удалось добиться положительного результата в соотношении доходов и расходов. Доля государственного долга по отношению к доходам составила 17,7 %, что сохранило этот показатель на безопасном уровне.

– Бюджет прошлого года по доходам стал лучшим за всю историю Иркутской области, размер его налоговых и неналоговых доходов впервые преодолел психологически важную отметку в 100 миллиардов рублей. В этом году мы также показываем хорошие результаты, сохраняя темп роста доходов и областного, и консолидированного бюджетов, – отметил глава региона.

Губернатор сообщил, что на июньскую сессию Законодательного собрания будет вынесен вопрос об изменениях в областной бюджет, в частности об увеличении финансовой помощи муниципальным образованиям. Также Сергей Левченко рассказал о результатах и планах по исполнению «майских» указов президента России, связанных с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы и переселением граждан из аварийного жилья.

Екатерина Новикова напомнила, что «Standard & Poor’s» составляет прогнозы по рейтингам Иркутской области с 1998 года. Последний раз это было в июне 2016 года, когда прогноз был пересмотрен с «негативного» на «стабильный». Тогда эксперты отметили позитивные тенденции в финансовой устойчивости региона, управлении расходами, уменьшении долговой нагрузки. По словам аналитика, область продолжает сохранять этот тренд.