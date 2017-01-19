Рейтинг губернатора растёт

Губернатор Сергей Левченко по итогам 2016 года занял второе место среди глав субъектов Сибирского федерального округа. По сравнению с прошлым годом рейтинг Сергея Левченко поднялся на пять позиций. Данные результаты приводит «Медиалогия».

Как отмечают в рейтинге, глава Иркутской области заявил о введении запрета на продажу непищевых спиртосодержащих продуктов на территории Иркутской области на время действия режима ЧС из-за массового отравления и гибели людей после употребления «Боярышника». Также Сергей Левченко подписал указ об объявлении 20 декабря днём траура по погибшим.

Помимо этого СМИ сообщали, что после сообщения о пропаже Ил-76 в июле 2016 года глава региона Сергей Левченко прервал командировку в Корею и вернулся в регион. Он взял ситуацию под контроль и поручил минздраву области подготовиться к приёму возможных пострадавших. Позже Сергей Левченко подписал указ об объявлении в Иркутской области дня траура в связи с крушением самолета Ил-76.

Помимо этого сообщалось, что президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Иркутской области Сергеем Левченко. Глава региона проинформировал президента о социально-экономической ситуации в регионе. Отдельно обсуждался ход перепрофилирования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Кроме того, среди всех глав регионов РФ Сергей Левченко занял 21-ю строку, прибавив 21 позицию. Лидерами общефедерального рейтинга остаются Сергей Собянин (г. Москва), Рамзан Кадыров (Республика Чечня), Сергей Аксенов (Республика Крым), соответственно, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.