Регион роста

Губернатор Сергей Левченко выступил в Законодательном собрании с отчётом о результатах работы регионального правительства за 2016 год. Начиная своё выступление, глава Приангарья напомнил:

– В соответствии с федеральным законодательством и Уставом Иркутской области представлять доклад о результатах деятельности регионального правительства должен губернатор и никто иной. Последние семь лет эта норма не исполнялась, и депутаты уже двух созывов Законодательного собрания на это не реагировали. Давайте оставим эту практику в прошлом.

Перейдя к фактической части доклада, Сергей Левченко сказал, что прошлый год был первым, в который новая команда областного правительства отработала полностью. В нём перед государственными органами исполнительной власти Иркутской области был поставлен ряд задач.

– Первое – это преодоление негативных последствий в региональной экономике, которые мы получили по результатам 2015 года. Назову их степень важности по убыванию – это рост задержек заработных плат, ускоряющийся рост дефицита бюджета и государственного долга, снижение доходного потенциала региональной экономики, кризисное состояние муниципалитетов в связи с недостаточным уровнем межбюджетных дотаций из региональной казны и многое другое. Для решения этих проблем, в том числе с участием депутатского корпуса, был подготовлен и утверждён антикризисный план правительства. Могу отметить, что мы его выполнили на 95%, – рассказал губернатор.

Ко второй основной задаче глава региона отнёс активизацию экономической деятельности в регионе, которая в предыдущие годы начала спадать в результате усиливающегося кризиса, отрицательных тенденций в инвестиционном развитии, а также отсутствия прозрачных и понятных правил игры по ведению бизнеса в регионе.

Среди мер, направленных на решение данных задач, Сергей Левченко отнёс изменение системы бесконтрольного наращивания госдолга и перехода к существенному росту доходной части бюджета. В результате область и сейчас продолжает оставаться лидером среди субъектов РФ по темпу сокращения государственного долга, который по итогам 2016 года сохранён на экономически безопасном уровне (17,7% от доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений) и на 1 января 2017 года составил 18,8 млрд рублей. При этом экономия расходов на обслуживание долга составила 993,6 млн рублей от первоначально утверждённого бюджета на 2016 год.

Говоря о достижениях экономики области, губернатор отметил, что по предварительной оценке 2016 года, внутренний региональный продукт в сопоставимых ценах вырос и составил 104,9% (1116,8 млрд рублей). Это второе место среди регионов Сибирского федерального округа.

Наибольшую долю в структуре ВРП области в прошлом году традиционно формировали отрасли «добыча полезных ископаемых» (25,9%), «транспорт и связь» (10,9%), «обрабатывающие производства» (12,6%), «оптовая и розничная торговля» (8,6%), «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (7,9%), «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (5,9%). В среднесрочной перспективе указанные виды деятельности также будут оказывать определяющее влияние на структуру ВРП.

– Рост объёмов промышленного производства в 2016 году составил 105,7% по отношению к 2015 году, прежде всего, за счёт отраслей, ориентированных на экспорт. По данному показателю Иркутская область опередила среднероссийский показатель на 4,6 процентных пункта. То, что рост не случайный, подтверждают данные статистики за первые пять месяцев 2017 года: обрабатывающие производства в целом увеличили объём продукции на 12,6%. В отдельных видах деятельности сложились неплохие темпы. Химическое производство увеличилось в 1,7 раза, деревообработка, производство одежды, прочей неметаллической минеральной продукции, прочих транспортных средств и оборудования — на 17−21%. То есть мы имеем очень позитивную динамику, – подчеркнул Сергей Левченко.

По словам главы региона, по темпам роста инвестиций в основной капитал Иркутская область в 2016 году заняла первое место в СФО. Рост составил 17,5%, а общероссийский рост – всего 5%. По объёму инвестиций в основной капитал среди регионов СФО Иркутская область занимает второе место после Красноярского края, а в целом по Российской Федерации регион занимает 16 место.

– Президент Владимир Путин недавно заявил, что фаза рецессии закончилась, и в экономике России наблюдаются явные признаки улучшения. Экономика Иркутской области показала уверенный рост, который внёс свою лепту в общую макроэкономическую ситуацию в стране, – констатировал губернатор.