Развивая хозяйство – развиваем район

В рамках рабочей поездки в Осинский район губернатор Сергей Левченко посетил крестьянско-фермерское хозяйство Туяны Асалхановой – самое крупное фермерское хозяйство в Осинском районе.

Инвестиционный проект КФХ – расширение производственной базы, развитие мясного производства, укрепление кормовой базы. В собственности и аренде находится три тысячи га пашни. В хозяйстве создана производственная база, закуплена сельхозтехника, завезены сто голов герефордов, 200 голов крупного рогатого скота калмыцкой породы, имеется отара из 300 овец.

Губернатор осмотрел санаторно-туристический комплекс индивидуального предпринимателя Льва Асалханова в местности «Тортохон» вблизи села Усть-Алтан. Здесь возводится новая круглогодично действующая санаторно-туристическая зона. Планируется, что появятся лечебно-оздоровительное учреждение «Центр восточной медицины» с одновременным размещением 500 человек, конференц- и спортивные залы, аквапарк, детский лагерь, гостиницы, кафе, пристань для судов и другие объекты.

– Возводимая турзона станет очень объёмным рынком сбыта производимой в Осинском и соседних с ним районах сельскохозяйственной продукции, что станет стимулом для роста производства, то есть произведет мультипликативный эффект, – отметил Лев Асалханов. – В турзоне и КФХ будет трудоустроено 150 человек и привлечено столько же индивидуальных предпринимателей.

– Сегодня мы ознакомились с комплексным хозяйством, в котором занимаются как развитием туризма, так и производством сельскохозяйственной продукции. Вводятся дополнительные пахотные площади, строится зернохранилище, увеличивается молочное стадо. Это поможет обеспечить Осинский район молочной продукцией, – сказал Сергей Левченко. – Одна из самых серьезных проблем, о которой говорят жители, – дороги.

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Район остро нуждается в строительстве дороги «Майская – Рассвет». С одной стороны, дорога, которая ведёт на залив, тупиковая, но трафик, особенно в летнее время, здесь напряжённый. При этом ситуация непростая, поскольку по ценам проектировщиков строительство дороги обойдётся в 1,6 млрд рублей. Возможно, дорога будет включена в этап следующего года. Кроме того, рассматривается возможность строительства дороги от трассы «Майск – Рассвет» до крестьянско-фермерского хозяйства Туяны Асалхановой, рядом с которым возводится турбаза «Алтан».

Во время рабочей поездки губернатор также посетил ипподром в селе Майск и побывал на открытии турнира по конному спорту. Ипподром обустроен в 2014–2016 годах, здесь сделаны ограждение беговой дорожки в 1400 м, центральная трибуна и теневые навесы, бетонно-земляная эстакада, конюшня для летнего стойлового содержания на 12 спортивных лошадей, 10 коновязей на 50 голов.

– Строительство ипподрома – серьёзный вклад в дело возрождения спортивного коневодства в Осинском районе. Конный спорт должен быть доступен всем, кто хочет им заниматься, прежде всего, молодёжи. На этом ипподроме можно на высоком уровне проводить открытые турниры в рамках культурно-спортивных праздников с приглашением команд из разных районов Иркутской области, – отметил Сергей Левченко.