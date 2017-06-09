Развиваемся вместе

На Петербургском международном экономическом форуме был достигнут ряд договоренностей и заключены соглашения, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие Иркутской области. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко.

Было подписано дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством области и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Подписи под документом поставили губернатор Сергей Левченко и главный исполнительный директор ПАО Игорь Сечин. Кроме того, глава региона встретился с президентом, членом совета директоров объединённой компании «Русал» Олегом Дерипаской. Участники встречи обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества региона и подразделений компаний, работающих в Иркутской области.

В рамках экономического форума также состоялась встреча Сергея Левченко и председателя совета директоров группы «Илим» Захара Смушкина.

– Мы провели с «Илимом» переговоры и обсудили создание совместной рабочей группы по развитию этого крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия. У них есть своя стратегия, но её надо вписать в интересы региона, – отметил глава Приангарья.

Группа «Илим» планирует крупные инвестиции в расширение мощностей по деревообработке. Иркутская область – один из крупнейших лесных регионов России, заинтересованный в том, чтобы такие компании имели перспективу роста и развития.

Сергей Левченко напомнил, что больше года назад всем, кто планирует приход в лесной комплекс, были объявлены несколько условий:

– Предприятия, которые получают в аренду лес, должны быть официально зарегистрированы в тех районах, где этот лес получен. Должна выплачиваться «белая» заработная плата. Ещё условие – достижение максимальной степени переработки и такая уборка за собой, чтобы после переработки ничего не оставалось. С одной стороны, компании получают непростые условия, с другой – гарантии власти в том, что они будут поддержаны во всех этих направлениях.

В рамках форума состоялась встреча делегации Иркутской области с представителями компании КНАУФ. Речь шла о газоснабжении предприятия компании в Нукутском районе.

Кроме того, губернатор Сергей Левченко и гендиректор АО «Российский экспортный центр» Пётр Фрадков заключили соглашение о развитии благоприятных условий для экспортной деятельности организаций, расположенных на территории Иркутской области, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. Цель соглашения – построение сторонами системы поддержки несырьевого экспорта.

На форуме был подписан план мероприятий на 2017–2020 годы по реализации соглашения между правительством Иркутской области и правительством Республики Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Левченко и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Соглашение главы субъектов заключили во время Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале текущего года.

– За это время было проработаны фактические задачи по сотрудничеству, составлен план по выполнению стратегии. Два субъекта Федерации уже имеют хорошие связи в различных отраслях. Мы обсуждаем совместные инвестиции и участие в проектах, – сказал Сергей Левченко. – У наших регионов большие перспективы в экономике, инновационном развитии, туристической отрасли.