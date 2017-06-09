Развиваемся вместе

На Петербургском международном экономическом форуме был достигнут ряд договоренностей и заключены соглашения, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие Иркутской области. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко.
Было подписано дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством области и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Подписи под документом поставили губернатор Сергей Левченко и главный исполнительный директор ПАО Игорь Сечин. Кроме того, глава региона встретился с президентом, членом совета директоров объединённой компании «Русал» Олегом Дерипаской. Участники встречи обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества региона и подразделений компаний, работающих в Иркутской области.
В рамках экономического форума также состоялась встреча Сергея Левченко и председателя совета директоров группы «Илим» Захара Смушкина.
– Мы провели с «Илимом» переговоры и обсудили создание совместной рабочей группы по развитию этого крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия. У них есть своя стратегия, но её надо вписать в интересы региона, – отметил глава Приангарья.
Группа «Илим» планирует крупные инвестиции в расширение мощностей по деревообработке. Иркутская область – один из крупнейших лесных регионов России, заинтересованный в том, чтобы такие компании имели перспективу роста и развития.
Сергей Левченко напомнил, что больше года назад всем, кто планирует приход в лесной комплекс, были объявлены несколько условий:
– Предприятия, которые получают в аренду лес, должны быть официально зарегистрированы в тех районах, где этот лес получен. Должна выплачиваться «белая» заработная плата. Ещё условие – достижение максимальной степени переработки и такая уборка за собой, чтобы после переработки ничего не оставалось. С одной стороны, компании получают непростые условия, с другой – гарантии власти в том, что они будут поддержаны во всех этих направлениях.
В рамках форума состоялась встреча делегации Иркутской области с представителями компании КНАУФ. Речь шла о газоснабжении предприятия компании в Нукутском районе.
Кроме того, губернатор Сергей Левченко и гендиректор АО «Российский экспортный центр» Пётр Фрадков заключили соглашение о развитии благоприятных условий для экспортной деятельности организаций, расположенных на территории Иркутской области, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. Цель соглашения – построение сторонами системы поддержки несырьевого экспорта.
На форуме был подписан план мероприятий на 2017–2020 годы по реализации соглашения между правительством Иркутской области и правительством Республики Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Левченко и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Соглашение главы субъектов заключили во время Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале текущего года.
– За это время было проработаны фактические задачи по сотрудничеству, составлен план по выполнению стратегии. Два субъекта Федерации уже имеют хорошие связи в различных отраслях. Мы обсуждаем совместные инвестиции и участие в проектах, – сказал Сергей Левченко. – У наших регионов большие перспективы в экономике, инновационном развитии, туристической отрасли.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
Льготы работающим пенсионерам
Для работающих пенсионеров предусмотрены определённые льготы. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) собрал перечень льгот в одну подборку.
Пенсионный фонд представил мобильное приложение
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате...
Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникнов...
Приоритетные задачи ПФР в 2017 году
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение предварительных итогов работы ПФР в 2016 году и определени...