Разыскиваются родственники участников войны

Военный комиссариат Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска разыскивает родственников участников Великой Отечественной войны Старкова Евгения Михайловича, Силина Георгия Георгиевича и Лебедева Анатолия Борисовича.

Гвардии сержант Старков Евгений Михайлович родился в 1920 году. Службу проходил в 349 гвардейском стрелковом полку 104 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 15 апреля 1945 года в Хенцогенбурге (Австрия). Извещение высылалось матери Старковой Анне Лукьяновне, проживавшей по адресу: г. Иркутск, ул. 5-я Советская, д. 61 кв. 1.

Гвардии старший сержант Силин Георгий Георгиевич родился в 1919 году. Погиб 10 апреля 1945 года. Захоронен в Вене (Австрия). Извещение высылалось по адресу: г. Иркутск, ул. Мясная (ныне Франк-Каменецкого), дом 10, кв.7. Мать Георгия Георгиевича – Силина Евдокия Николаевна, отец – Силин Георгий Иосифович. Возможно, извещение получила Третьякова Мария Петровна.

Гвардии рядовой Лебедев Анатолий Борисович родился в 1915 году. Погиб 10 апреля 1945 года. Захоронен в Вене (Австрия). Извещение высылалось по адресу: г. Иркутск, ул. Вокзальная, дом 20, кв. 9. Жена Анатолия Борисовича – Кубрикова Александра Назаровна.

За информацией необходимо обращаться в военный комиссариат Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 147, каб. 111. Телефон 22-30-28.

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