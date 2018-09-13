Районные праздники

Дни рождения трёх микрорайонов отпраздновали в Иркутске. Университетскому исполнилось 29 лет, Первомайскому – 39 лет, а Синюшина Гора отметила 64-ю годовщину со дня основания. Участие в организации мероприятий приняли депутаты Думы города, комитет по управлению Свердловским округом.

Праздник для жителей Первомайского подготовил депутат Василий Донских совместно с ТОСами, Советами ветеранов, Союзом пенсионеров, творческими коллективами школ, УК «Западная» и МКУ «Город». По традиции торжество состоялось на площадке возле дома № 26. Почётным гостем стал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Садоводы и огородники микрорайона открыли выставку урожая. На сценической площадке с концертными номерами выступили лучшие творческие коллективы района. Также состоялась церемония награждения активных первомайцев грамотами и благодарственными письмами. А в завершение праздника провели кинопоказ под открытым небом.

День рождения Университетского впервые отметили в 2013 году, с тех пор для его жителей это стало традицией. Организацию основных мероприятий берёт на себя Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых. Сотрудникам центра помогают общественники и активисты микрорайона, в том числе ТОС «Университетский» под руководством Веры Новиковой, а также председатель Думы Иркутска, депутат по избирательному округу № 28 Евгений Стекачев. На площадке возле досугового отдела состоялся концерт с выступлениями лучших творческих коллективов микрорайона.

На Синюшиной Горе торжественные мероприятия начались с традиционного праздничного шествия с участием предприятий и образовательных учреждений округа. На стадионе школы № 5 прошли «Весёлые старты» для всех желающих. Около детской школы искусств состоялся праздничный концерт и ярмарка урожая.

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