Раненого ястреба-осоеда принесли в зоосад

В «Иркутский зоосад» поступил осоед, ставший жертвой охотников. Ястребу отстрелили большую часть крыла, летать он уже никогда не сможет. Об этом сообщили в зоопарке.

Птицу в зоосад передал иркутянин, нашедший её в лесу. Почти полгода мужчина самостоятельно выхаживал осоеда, даже возил его с собой на работу. Но всё же квартирные условия мало подходят для содержания крупной хищной птицы, и лучшим решением было привезти ястреба в зоосад.

– Новый питомец довольно быстро у нас освоился, практически сразу пошел на руки к сотрудникам. Сейчас ястреб находится в карантине, но при этом его ежедневно выносят гулять на свежий воздух, – рассказали в зоосаде.

Питается осоед мышами и яйцами. В природе это перелетная птица. На местах размножения появляется в конце мая. Гнезда устраивает на крупных деревьях. Достаточно крупный хищник (масса 750-1500 г, размах крыльев до 1,5 м).

Основу питания составляют личинки перепончатокрылых насекомых, главным образом пчелы и осы, а также в небольшом количестве соты и мед. Осоеды также ловят различных насекомых, амфибий, рептилий, мелких млекопитающих и птиц.

По инф. Телеинформа

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