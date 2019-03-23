Ради здоровья

Студентам ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» рассказали о вреде, опасности и последствиях воздействия алкоголя и синтетических наркотиков на внутренние органы и нервную систему, а также ознакомили с основами Российского законодательства о юридической ответственности за незаконные действия с наркотическими и психотропными веществами.

– Вместе со специалистами студенты обсудили множество вопросов. Например, чем опасно пьянство, как наркотики действуют на организм, чем опасен пивной алкоголизм. Ответили на вопросы, почему подростки начинают употреблять наркотики, как не допустить первичного контакта с наркотиками и многое другое, – отметила и. о. начальника департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска Нина Перфильева.

Студенты получили консультации по вопросам формирования здорового образа жизни, брошюры, листовки о профилактике наркомании, вреде и опасности алкоголя и курительных смесей и т. д. В мероприятии приняли участие около ста человек.

Организаторы акции – департамент здравоохранения и социальной помощи населению администрации города Иркутска, Центр профилактики наркомании и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области.

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