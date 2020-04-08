Работникам старше 65 лет рекомендуют срочно взять больничный

Работающие жители Иркутской области старше 65 лет могут уйти на больничный с 6 по 19 апреля 2020 года. Такая возможность предусмотрена в целях минимизировать риск заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба иркутского реготделения Фонда социального страхования РФ.

Для оформления больничного работающему гражданину необходимо сообщить работодателю способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т. д.), о намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 6 апреля по 19 апреля 2020 года. Оформление больничных не касается горожан, ранее переведенных на удаленную работу из дома, либо находящихся в этот период в ежегодном оплачиваемом отпуске.

— Такой порядок принят для минимизации риска заражения людей пожилого возраста. Поэтому, чтобы обеспечить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех работающих граждан старше 65, находящихся на самоизоляции, — отметил управляющий иркутским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Яна Соболь.

Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен на основании сведений, переданных работодателем через собственное программное обеспечение, операторов электронного документооборота, бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда по адресу lk.fss.ru, в Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. На основании этих же сведений Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине. Заполнение каких-либо документов от застрахованного лица (работника) не требуется. Выплата пособий будет осуществляться единовременно за весь период в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности. Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам.

Уточнить информацию о сумме назначенного пособия и сведения об электронных листках нетрудоспособности можно посредством электронного кабинета застрахованного, расположенного в сети «Интернет». Для входа в личный кабинет используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованные лица (работающие граждане) возмещают Фонду причиненный ущерб. Также напоминаем, что нарушение режима карантина влечет установленную законодательством Российской Федерации административную и уголовную ответственность.

По инф. Телеинформа

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