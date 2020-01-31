Работать совместно…

На состоявшейся 22 января встрече с депутатами думы Иркутска врио губернатора Игорь Кобзев подчеркнул, что настроен на конструктивный диалог со всеми ветвями власти, а для решения проблем горожан и жителей региона необходимы консолидированные действия. Только так можно решить существующие вопросы.

– Кроме того, необходим общественный контроль за всеми мероприятиями, которые мы будем с вами проводить. Я готов использовать все площадки. У нас запланированы заседания Регионального совета и Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Там также будут обсуждаться острые вопросы.

Губернатор коротко рассказал о задачах, которые предстоит решить в ближайшее время. В том числе это реализация инициатив, озвученных в послании президента РФ, в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и так далее.

– Одна из задач – увеличение числа бюджетных мест в вузах, эта мера будет полезна для региона. Ведь сейчас только 50% выпускников работают по специальности. Разумным мне кажется и внедрение профильных классов, начиная со среднего звена, что позволит школьникам определиться с будущей профессией.

В числе других важных вопросов – подготовка к празднованию юбилея Великой Победы, к чемпионату мира по хоккею с мячом. Организация чемпионата будет важна не только для получения опыта, но и для создания имиджа. Важно показать, что Иркутская область готова брать на себя проведение мероприятий такого уровня.

Депутаты озвучили свои вопросы, предложения и планы работы. Председатель городской думы Дмитрий Ружников отметил, что депутатский корпус поддерживает инициативы Игоря Кобзева по оказанию помощи ветеранам и труженикам тыла. «Мы также не оставим без внимания участников Великой Отечественной войны и детей войны. Кроме того, примем активное участие в подготовке чемпионата мира по хоккею с мячом. Можете рассчитывать на нашу поддержку», – сказал Дмитрий Ружников. На что Игорь Кобзев предложил народным избранникам войти в состав организационного комитета мероприятия.

В числе главных вопросов, стоящих перед областным центром, по мнению депутатского корпуса, – исполнение закона об особом статусе областного центра, разработка генерального плана развития города, переселение граждан из домов 335-й серии.

Вице-спикер думы Евгений Стекачёв упомянул о том, что у Иркутска есть проблемы с бюджетным и стратегическим планированием. Высокими темпами строились детские сады и школы, но соответствующим образом возросла и нагрузка на бюджет, потому что муниципальные организации нужно содержать, необходимо выплачивать зарплату учителям и другим работникам сферы образования.

«Просим вас рассмотреть возможность увеличения нормативов отчисления от налогов на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований Иркутской области и оказать содействие в создании условий для полноценного исполнения закона Иркутской области о статусе административного центра», – подчеркнул Евгений Стекачёв.

Отдельным блоком депутаты и врио губернатора обсудили стратегию развития Иркутска и Иркутской области. Евгений Стекачёв отметил, что сейчас изучается успешный опыт в данной сфере муниципалитетов, в частности, столицы Татарстана – Казани. Игорь Кобзев рассказал, что на уровне региона также изучаются эффективные практики, а рабочей группе будет оказана необходимая консультационная поддержка.

Заместитель председателя думы Иркутска Сергей Юдин озвучил проблемы с домами 335-й серии и обеспечением частных домов в центре Иркутска системой водоснабжения и водоотведения. «В Иркутске более 500 домов 335-й серии, им 50-80 лет. Они строились как временное жильё для переселения людей из бараков, – рассказал Сергей Юдин. – По своей конструкции это строения с неполным каркасом и облегчёнными стеновыми панелями. Были случаи, когда эти панели обрушивались, фасады покрывались трещинами. В Москве нашли возможность такие дома расселить. Иркутской области тоже необходимо это сделать, всего в регионе их около 1800». В свою очередь Игорь Кобзев отметил, что уже обратил внимание на данную проблему, власти региона готовы найти пути её решения.

Депутат по избирательному округу № 29 Ольга Клевцова подняла тему нехватки поликлиник и переполненности медучреждений. Основная проблема – отсутствие подходящих под строительство земельных участков или отказ в их передаче. «Главные врачи практически всех медицинских организаций города годами пишут обращения в администрацию с просьбой о предоставлении земельных участков под строительство поликлиник, средств на проектирование. Но это замкнутый круг: проектирование нельзя начать без сформированного участка. Необходимо ваше участие, чтобы эта проблема была решена», – сказала депутат, обращаясь к Игорю Кобзеву.

По мнению врио губернатора, подобные задачи должны решаться через национальные проекты. «Как только объект войдёт в национальный проект, будут и участок, и решение, – уверен Игорь Кобзев. – К сожалению, регион был вынужден вернуть деньги по 17 объектам в зоне ЧС в федеральный бюджет. Важно, чтобы такая ситуация не повторилась».

В завершение мероприятия врио губернатора подчеркнул, что в его графике всегда найдётся время для встречи с депутатами и совместного решения вопросов. Дмитрий Ружников отметил, что депутатский корпус ценит прямой диалог с властью.

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