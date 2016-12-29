Пятитысячный малыш

Сотрудники центрального отдела ЗАГС по городу Иркутску (Дворец бракосочетаний) в торжественной обстановке в 5000-й раз с начала 2016 года зарегистрировали рождение ребёнка. Юбилейным малышом стала малышка Алина, появившаяся на свет в городе Иркутске 16 декабря 2016 года.

Для иркутского Дворца бракосочетаний такой показатель зарегистрированных актов о рождении стал рекордным. Так, например, в 2013 году во Дворце бракосочетаний было зарегистрировано 3028 рождений детей, в 2014 году – 3655, в 2015 году – 4518. Регистрация актов гражданского состояния о рождении центральным отделом ЗАГС по г. Иркутску осуществляется с 2013 года.

Счастливых родителей, которые здесь же, в центральном отделе, летом 2013 года зарегистрировали свой брак, с появлением на свет первенца поздравил руководитель службы записи актов гражданского состояния Иркутской области Олег Власенко. Он вручил супругам Победоносцевым Нине Андреевне и Геннадию Николаевичу свидетельство о рождении дочери и поздравительный адрес от имени службы записи актов гражданского состояния Иркутской области. Олег Борисович отметил, что не так важно, под каким номером актовой записи зарегистрирован ребёнок, важно, что его появление на свет дарит родителям и близким семьи радость и настоящее счастье.

Отметим, что по состоянию на 23 декабря 2016 года органами ЗАГС Иркутской области зарегистрировано свыше 35 тысяч рождений детей.