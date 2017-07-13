Пять новых маршрутов общественного транспорта планируется запустить в Иркутске до конца текущего года. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Елена Федорова.

В сентябре предполагается установить маршруты № 4с «Пос. Славный – Ул. С. Перовской» и № 70 «Н.-И. ТЭЦ – Аэропорт (через Академический мост)». Также рассматривается возможность запуска трёх маршрутов в четвёртом квартале этого года: «Реабилитационный центр (ул. М. Конева) – Центр», «ЖК «Высота» – Центр» и «ул. Култукская – ул. Декабрьских Событий – ул. Рабочая – ул. Баррикад – ул. Ушаковская – ул. Баррикад».

– Сначала будут обустраиваться остановочные пункты на улицах Маршала Конева, Трилиссера и Пискунова в рамках муниципально-частного партнерства. Эти работы должны быть завершены до 15 октября. Кроме того, инвестором будут выполнены работы по строительству двух временных остановочных пунктов на Култукской. В план реконструкции этой улицы на 2018 год включены работы по обустройству данных остановок, – пояснила Елена Федорова.

По словам заместителя мэра, новые остановочные пункты и заездные карманы планируется обустроить в Иркутске в рамках муниципальной программы «Дороги города Иркутска на 2013–2019 годы». Также будет проведено благоустройство уже имеющихся остановочных павильонов, ряд остановок оснастят информационными табличками. Благоустройство остановочных пунктов включает в себя устройство заездного кармана, посадочной площадки, тротуаров, установку автопавильона, дорожных знаков.

– В 2017 году планируется обустроить новую автобусную остановку между трамвайными остановками «1-я Советская» (в сторону Волжской) и «Трилиссера» (в сторону Волжской). Намерены оборудовать конечные остановки общественного транспорта на Маршала Конева и возле больницы № 8. Также появится остановочный пункт возле реабилитационного центра для подростков на Маршала Конева, 86, заездной карман на остановке «Кая» (в центр), – отметила Елена Федорова.

Вместе с тем запланирован ремонт остановочного пункта «Технический колледж» на бульваре Рябикова, 62, установка навесов и автопавильонов на остановках «Топкинский» (конечная) и «Ново-Мельниково» (в сторону Маршала Конева).

Таблички с расписанием маршрутов регулярных перевозок появятся на 32 остановочных пунктах.