Пять детсадов для Иркутска

До конца 2018 года в Иркутске будет завершено строительство трёх детских садов, два уже сданы в эксплуатацию. Глава города Дмитрий Бердников в ходе выездного совещания проверил качество выполненных работ на строящихся объектах.

Строительство одного из самых крупных дошкольных учреждений на 350 мест в микрорайоне Ново-Ленино началось в марте этого года. В здании ведутся работы по обустройству внутренних инженерных коммуникаций, фасада, установке окон, витражей, ограждения, благоустройству территории. Кроме групповых комнат в детском саду будет бассейн, спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс, методический и медицинский кабинеты, пищеблок. На территории обустроят прогулочные веранды, игровые комплексы, детские и спортивные площадки, выполнят озеленение, установят теневые навесы и малые архитектурные формы.

На улице Касаткина в Свердловском округе ведётся строительство нового корпуса детского сада № 132. Подрядчик заканчивает кирпичную кладку внутренних стен, идут работы по обустройству внутренних и наружных коммуникаций, по подготовке к запуску тепла. Также строится детский сад на 110 мест на улице Бурденко в Октябрьском округе. Новые дошкольные учреждения будут соответствовать современным требованиям, в них предусмотрено размещение ясельных групп.

В микрорайоне Лесной ведутся работы по монтажу каркаса здания новой школы на 616 мест. По проекту здесь предусмотрены классы для обучения, спортивный и актовый залы, бассейн, будет проведено благоустройство прилегающей территории, обустройство стадиона и детской площадки.

– Это знаковый объект: жители Лесного ждали школу давно. Мы уделяем строительству самое пристальное внимание: контролируем качество работ на каждом этапе, – подчеркнул глава города. – В дальнейших планах – строительство рядом со школой детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса. Главное – не снижать темпы строительства социальных объектов в Иркутске, а продолжать наращивать их. Необходимость в этом есть.

Дмитрий Бердников отметил, что на всех объектах работы ведутся по графику.

Напомним, в сентябре этого года в областном центре были открыты новое здание школы № 19, два детских сада на улице Байкальской и станции Батарейной, ещё два детских сада – №№ 77 и 119 – начали работу после капитального ремонта.

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