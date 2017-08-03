Путин, дай жару?

В Байкальске 1 августа состоялся пикет против бездействия областных властей в решении вопросов теплоснабжения города. В мероприятии приняли участие более 300 человек.
Согласно имеющейся в распоряжении Телеинформа копии документа, 200 человек подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы привлечь его внимание к накопившимся в городе проблемам.
В письме отмечают, что ТЭЦ БЦБК рассчитана только на отопление комбината, для целого города её мощностей недостаточно. Ещё в 2014 году было принято решение, что в Байкальске будет построен новый теплоисточник. Федеральные деньги в сумме 2,1 млрд рублей были заложены в госпрограмму «Охрана окружающей среды», но до сих пор правительство Иркутской области так и не решило вопрос, котельная какого типа будет построена. Между тем завершение строительства новой ТЭЦ планировалось в 2018 году.
Согласно подписанному документу между правительством РФ и руководством Иркутской областью, до момента ввода в эксплуатацию нового теплоисточника обязанности по финансированию ремонта устаревшего оборудования и поставок угля берёт на себя регион, а местные власти обязуются поддерживать старую ТЭЦ в рабочем состоянии. По оценкам специалистов, ресурс бывшей ТЭЦ БЦБК истекает в 2018 году, но о начале строительства новой до сих пор нет конкретной информации.
В самом городе ситуация усугубляется отсутствием уже второе лето подряд горячей воды, что обусловлено нехваткой угля. Горожане просят президента подключиться к решению этих проблем.
Как отметил глава города Василий Темгеневский, он полностью солидарен с горожанами:
– Администрация за эти годы сделала всё от неё зависящее, чтобы в Байкальске не был сорван ни один отопительный сезон. Но сегодня ситуация критическая, а все наши обращения в областные структуры и министерства остаются без ответа.
В свою очередь, критической ситуацию с ТЭЦ в Байкальске считают в Министерстве энергетики РФ. В ведомстве сообщают, что правительство Иркутской области не выполнило ряд поручений в этой сфере.
Вопрос обсудили в рамках правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, сообщает пресс-служба Минэнерго. В ходе встречи было отмечено, что уже в 2015 году основное тепломеханическое оборудование ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» выработало свой парковый ресурс, техническое состояние тепловых сетей, в связи с длительным сроком эксплуатации и высокой аварийностью требовало срочной замены и реконструкции.
Замминистра Андрей Черезов обратил внимание, что руководство ТЭЦ и правительство Иркутской области не выполняют нормативов запаса топлива на станции. Фактически это значит, поясняют в Минэнерго, что запасы не позволяют функционировать теплоисточнику.
Андрей Черезов напомнил, что ранее уже было поручено вывести из работы существующую ТЭЦ, которую обслуживает «Теплоснабжение», а также построить новый замещающий теплоисточник. По итогам совещания было констатировано, что на региональном уровне не решается вопрос по выбору типа замещающего теплоисточника, проектно-сметная документация до сих пор не подготовлена.
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