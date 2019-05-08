Путь в «Союз»: Евгений Стекачёв обсудил с жителями ЖК строительство новой дороги

Председатель думы Иркутска, депутат по одномандатному избирательному округу № 28 Евгений Стекачёв встретился с жителями ЖК «Союз», чтобы обсудить с ними строительство новой дороги и ещё раз обговорить мероприятия по организации безопасного дорожного движения внутри жилого комплекса.

Участие в совещании также приняли представители администрации города Иркутска и ГИБДД.

Рабочий выезд был организован Евгением Стекачёвым по просьбам жителей. Депутат подчеркнул, что по пожеланиям горожан создаётся единое безопасное пространство между ЖК «Союз» и микрорайоном Университетским. В частности, будет обустроена объездная дорога в «Союз» через пустырь за домами.

– Этот земельный участок со стороны ИГУ, где мы планируем её проложить, находится в федеральной собственности. Сейчас ведётся его оформление в собственность города. Полноценная дорога появится в следующем году, а в этом мы её прогрейдируем для удобства жителей, – отметил Евгений Стекачёв.

Спикер также сообщил, что в «Союзе» администрация города Иркутска планирует построить новую школу.

– Новая дорога, которую мы здесь сделаем, решит вопрос подъезда к общеобразовательной организации, которая появится в будущем, и поможет уйти от эффекта «бутылочного горлышка», – уточнил Евгений Стекачёв. – На примере «Союза» стало очевидно: такие вещи необходимо планировать заранее, чтобы не попасть в ситуацию, когда плотная застройка мешает обустраивать инфраструктуру.

Для безопасного движения автомобилей и пешеходов внутри ЖК «Союз» планируется нанести разметку, установить дорожные знаки. Кроме того, возле гимназии № 2 установят светофор, о котором депутата попросили жители Университетского. Он будет работать в режиме «Кнопка для пешеходов», что позволит избежать автомобильных заторов и обеспечить детям безопасность.

Часть объектов планируется выполнить в этом году в рамках частно-муниципального партнёрства. Остальные будут внесены в план на 2020 год, заявки будут направлены в комитет городского обустройства.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ