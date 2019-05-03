Пульс городской жизни

В думе Иркутска 24 и 25 апреля прошли очередные депутатские слушания и заседание, на которых народные избранники обсудили вопросы взаимодействия с правоохранительными органами и программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2019–2030 годы, которую планируют утвердить уже летом, а также правки в закон Иркутской области о предоставлении сведений о доходах и расходах депутатов и должностных лиц.

Работа полиции

Об итогах 2018 года на слушаниях депутатам думы рассказал начальник Иркутского ЛО МВД на воздушном транспорте Сергей Сизых. Всего в 2018 году транспортные полицейские получили больше 800 заявлений о различных нарушениях. Это на 22% больше, чем в 2017 году. При этом раскрываемость достигла 84%.

Из общего числа преступлений, которые расследует отделение, 30% приходится на правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Сергей Сизых также сообщил, что в аэропорту Иркутска в прошлом году 69 раз задерживали людей, которые пытались пронести в самолёт запрещённые предметы и вещества: девять единиц холодного оружия, почти две сотни боеприпасов и более 150 граммов наркотиков. С рейсов сняли 42 человека, из них 22 привлекли к уголовной ответственности, остальных – к административной. Всего было выявлено около трёх тысяч административных нарушений, в бюджет взыскано 900 тысяч рублей.

Также оперативников ЛО МВД на воздушном транспорте привлекают к работе с браконьерами. Ведомство завело 21 уголовное дело по таким фактам. Кстати, депутата Александра Квасова заинтересовала тема экологических преступлений. Оказалось, что полицейские работают в тесном взаимодействии с Байкальской природоохранной прокуратурой – именно в это ведомство оперативники направляют материалы по всем выявляемым фактам нарушений экологического законодательства. В этом году деятельность иркутского линейного отдела на воздушном транспорте сосредоточена на повышении эффективности выявления экологических преступлений и правонарушений в акватории Байкала.

Транспортный вопрос

Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2019–2030 годы представила руководитель проекта управления транспортного планирования АО «Институт «Стройпроект» Вероника Калинина. Она напомнила, что главная цель проекта – обеспечение жителей Иркутска качественными транспортными услугами. Общее финансирование всех мероприятий, предусмотренных программой с 2019 до 2030 года, составляет 30 млрд рублей.

Проектировщики предложили ряд мероприятий по основным проблемным транспортным развязкам областного центра: от новых вариантов направления транспортных потоков и светофорного регулирования до реконструкции дорог. В приоритете – Иркутный и Глазковский мосты с соединяющей их улицей Джамбула, Лермонтовская развязка, путепровод на станции Кая и так далее.

Петербургские специалисты также высказали мнение относительно парковок. На их взгляд, необходимо формировать крупные перехватывающие парковки, но при этом в доступности должны находиться транспортно-пересадочные узлы, откуда автомобилисты могли бы уезжать на общественном транспорте, желательно, большой вместимости. Депутат Алексей Колмаков отметил, что в центре Иркутска есть множество улиц, вдоль которых люди на целый день паркуют свои авто. Он поинтересовался, есть ли перспективы для наполнения бюджета, если в этих местах установить паркоматы. По словам проектировщиков, всё зависит от того, как власти Иркутска смогут это технически реализовать. Этот вопрос решён только в Москве, которая смогла получить от ГИБДД полномочия штрафовать тех, кто парковался бесплатно.

Кстати, основной упор авторы программы делают на троллейбусы. Этот момент уже реализуется.

Так, троллейбусный маршрут через Академический мост от сквера им. Кирова до микрорайона Университетского в Иркутске планируется запустить в октябре 2019 года. Другой маршрут направят из центральной части города до ул. Маршала Конева.

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв подчеркнул, что для жителей Университетского это значимое событие.

– На приёмах граждан часто получаю просьбы организовать линию муниципального транспорта из микрорайона в центр города. Сейчас Университетский обслуживают коммерческие перевозчики на автобусных маршрутах. Пенсионерам, у которых есть льготный проездной документ, пользоваться ими неудобно. Благодаря троллейбусу эта проблема решится, – отметил спикер.

В ходе обсуждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутска на депутатских слушаниях была также представлена информация о том, что подготовлена проектно-сметная документация на обустройство контактной сети на Академическом мосту. Парк муниципального автотранспорта будет расширен девятью новыми троллейбусами.

Кроме того, в дальнейшем предполагается запуск троллейбуса в Ленинский округ. Проектирование начнется в следующем году. Причём запустить его планируется через улицу Трактовая. Как отметил зампред думы Виталий Матвийчук, здесь есть место для выделенной полосы под троллейбус, и это единственный способ разгрузить одну из самых проблемных дорог города.

Алексей Колмаков также поинтересовался, есть ли в планах строительство надземных и подземных пешеходных переходов. Оказалось, что есть целая схема размещения таких объектов.

Недоумение у депутатов вызвало отсутствие в программе планов по Маратовской развязке. Её, напомним, реконструировали несколько лет подряд, и, по мнению городских властей, остроту ситуации на ней удалось снять. Однако депутат Юрий Коренев напомнил, что именно через Маратовскую развязку в центр города «попадает весь Ленинский район, Зелёный и Топкинский», а также жители Иркутского района со стороны Александровского и Качугского трактов.

Евгений Выговский выступил с инициативой все предложения депутатов рассмотреть на комиссии по вопросам транспорта, а затем рассмотреть на депутатских слушаниях в июне.

Правовая определённость

Депутаты думы Иркутска на заседании 25 апреля приняли решение о внесении в Законодательное собрание региона законопроекта о внесении изменений в закон Иркутской области о предоставлении сведений о доходах и расходах депутатов и должностных лиц.

Как рассказал руководитель аппарата думы Максим Абрамов, решение выступить с законодательной инициативой вызвано ситуацией по массовым заявлениям губернатора Иркутской области Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий нескольких депутатов.

– Проект предлагается для обеспечения правовой определённости в вопросах выдвижения инициативы досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, установления содержательного состава документов, которых необходимо органам местного самоуправления для полного, объективного и всестороннего рассмотрения этих вопросов, – пояснил Максим Абрамов.

Он напомнил, что, как правило, заявление губернатора об отставке не содержит в себе каких-либо выводов, основанных на результатах проверки, относительного того, заведомо или нет был нарушен антикоррупционный закон. Также нет выводов и о последствиях проступка. Речь в частности идёт о том, утратил в связи с этим депутат доверие населения и коллег или нет.

– От органа местного самоуправления в таком случае требуется выяснить все эти обстоятельства и принять в последующем решение, – сказал руководитель аппарата думы Иркутска. – На наш взгляд отсутствие требований в законе к оформлению такой инициативы (о предоставлении необходимых документов – прим. ред.) означает возможность принятия любого документа в качестве основания для решения вопроса о публично-правовой ответственности, что не соответствует требованию обоснованности её применения.

Кроме того, Максим Абрамов напомнил, что отставка депутатов – исключительное полномочие думы, и желание губернатора самостоятельно решать этот вопрос нарушает права не только конкретного народного избранника, но и всех жителей муниципалитета, поскольку депутаты являются их представителями в органах местного самоуправления.

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