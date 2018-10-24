Прожиточный минимум для пенсионеров в Иркутской области – 8 тысяч 841 рубль

Законодательное собрание Иркутской области утвердило прожиточный минимум для пенсионеров региона на 2019 год в размере 8 тысяч 841 рубля. Такое решение приняли 24 октября на заседании сессии областного парламента.

По сравнению с 2018 годом прожиточный минимум для пенсионеров Иркутской области увеличен более чем на тысячу рублей. Напомним, сейчас он составляет 7 тысяч 723 рубля.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Иркутской области Александр Гаськов отметил, что предложенный уровень прожиточного минимума на пять рублей меньше федерального, поэтому не потребует дополнительных затрат из областного бюджета.

Депутат Антон Романов поинтересовался, обсуждался ли на заседании профильного комитета вопрос градации прожиточного минимума с учетом зонирования. Александр Гаськов пояснил, что с таким предложением выступал экс-омбудсмен региона Валерий Лукин, но поскольку закон необходимо было принимать сейчас, то вопрос решено проработать позднее. Речь идет о выделении в качестве третьей тарифной зоны территорий Крайнего Севера. По предложению Антона Романова комитету поручено на ближайших заседаниях вернутся к этому вопросу и проработать его.

Прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год утвержден в окончательном чтении.

По инф. Телеинформа

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