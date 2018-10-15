Прожиточный минимум для пенсионеров планируют поднять. Еще бы уровень жизни поднялся...

Величину прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2019 год предлагается утвердить в размере 8 тысяч 841 рубля. Соответствующий проект закона рекомендовано принять в первом чтении на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания 15 октября. Напомним, в этом году сумма прожиточного минимума составляет 7 тысяч 723 рубля.

– Величина прожиточного минимума определена с учетом потребительской корзины для пенсионеров, на основе оценки величины прожиточного минимума пенсионера за 2018 год, прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной финансовый год и скорректирована на среднее соотношение темпов роста величины прожиточного минимума пенсионера и индексов потребительских цен в Иркутской области за четыре года, – отметила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Она подчеркнула, что величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год не превысит предполагаемую величину прожиточного минимума пенсионера в целом по России (8 846 рублей). Соответственно, принятие проекта закона не повлечет расходов областного бюджета. Средства в объеме 1,9 млрд рублей запланированы в казне Пенсионного фонда.

Всего в следующем году доплату будут получать 72 тысячи человек. Это на 10 тысяч меньше, чем в этом году. Как пояснила министр, это связано с тем, что минимальную пенсию стали получать меньше человек.

Представитель правового управления Заксобрания также добавила, что с учётом позиции предыдущего уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина хотелось бы узнать мнение действующего омбудсмена Виктора Игнатенко на этот счет. Однако он свое заключение не предоставил. Напомним, Валерий Лукин настаивал на принятии двух прожиточных минимумов для пенсионеров: для северных и южных территорий.

По инф. Телеинформа

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