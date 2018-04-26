Пройду по Абрикосовой...

В Иркутске хотят дать имена улицам в честь известных горожан.

В Иркутске прошло заседание комиссии по городской топонимике, где сформировали рекомендации мэру областного центра Дмитрию Бердникову о переименовании 36 улиц в предместье Радищево.

Об этом рассказал член комиссии по топонимике, историк и политолог Алексей Петров.

Среди новых имён – дипломат, первоописатель Байкала Николай Спафария, купцы Николай Чупалов, который построил Базановский приют, Яков Метелев, организатор первой городской электростанции Николай Поляков, Иван Чурин, давший денег на городской театр и здание ВСОИРГО.

Кроме того, Пётр Кравец, который построил убежище для слепых и в своём доме открыл первый кинотеатр, церковный староста Спасской церкви Николай Черных, Василий Литвинцев, на чьи деньги построен Князе-Владимирский храм, владелец Хайтинского фарфорового завода Иван Перевалов, благотворитель Яков Домбровский, и, конечно, первый иркутский миллионер Евфимий Кузнецов, давший сотни тысяч на городскую больницу, театр и Казанский кафедральный собор.

Также это адмирал Фердинанд Врангель и исследователь сибирских земель Иоганн Гмелин, чья фамилия выбита на здании ВСОИРГО – Краеведческом музее. Это воевода Мирон Синявин, во время правления которого были построены Спасская и деревянная Тихвинская церкви. Это Ермак, первый мужик по Сибири. Это основатель Российско-Американской компании Григорий Шелихов. Это строитель Иркутского острога Андрей Барнешлев, основатель Братского острога Максим Перфильев, московский мастер, строитель Спасской церкви Моисей Долгих. Это самый главный чаеторговец Иркутска Павел Пономарёв.

В список попали два иркутских архитектора – Антон Лосев и Владислав Кудельский, первый картограф Семён Ремезов и редактор «Восточного обозрения», один из лучших иркутских публицистов Иван Попов. И учёный мир тоже есть в списке – знаток китайского языка, путешественник Никита Бичурин, летописец Иван Кротов.

«Есть ли здесь политика? Никакой! Все эти рекомендации для мэра города Иркутска были вынесены на основании писем жителей нескольких «странных улиц, как, например, Хомутовская (которая сама себя пересекает – бывает и такое), Пшеничная падь и неизвестных объектов на «задах» Куйбышевского района, – пишет Алексей Петров. – Были дискуссии. Например, «не прошёл» Яков Похабов. Большинство членов комиссии считают, что он достоин улицы в центре города, но надо признать, что в центральной части никаких новых улиц в ближайшие века не предполагаются, поэтому разговор может идти только о площади основателя Иркутска».

Напомним, прецедент переименования улиц в Иркутске имеется, и довольно шумный. Речь, разумеется, о Чудотворской, бывшей Бограда. После этого в администрации Иркутска даже зашёл разговор о разработке механизма утверждения названий улиц, набережных, площадей и скверов.

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