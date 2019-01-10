Просторы, которые он защищал

В конце минувшего года в ангарском Художественном центре открылась выставка «Родные просторы». За обычным названием есть две необычности. Автору картин, ветерану Фёдору Ларину 95 лет, а произведения свои он пишет не кистями, а тонкими палочками.

Все началось более восьми десятков лет назад, когда второкласснику Фёдору подарили альбом и карандаши. В этом альбоме он заполнял рисунками абсолютно все свободные места. А из художников любил Айвазовского и Шишкина. Но всерьёз занялся изобразительным искусством в более зрелом возрасте.

Как рассказал Фёдор Иванович, в Великую Отечественную войну он был призван в воздушно-десантный полк, знает цену Победы, помнит всё и никому не советует забывать. В 1945 был направлен в войска МВД, в целом отслужив 30 лет и 15 дней.

Начав рисовать в зрелом возрасте, одновременно стал и раздаривать работы. Посетители вернисажа хотели бы приобрести то или другое произведение... Но в большинстве своём это уже картины его потомков и друзей.

На его картинах раздольная природа России. Он защищал эти просторы. Примечательно, что у Фёдора Ларина мало зимы, в основном изображены весна или лето. Автор этих строк заметила только одну осеннюю картину – «После бури». На паре деревьев не так много листвы, но они выстояли. Напоминая и самого художника.

Думается, мастеру импонируют зелёный и синий цвета; психологи интерпретируют склонность к этим цветам как знак жизнелюбия и склонности к размышлениям. Написанные палочками работы чрезвычайно скрупулёзны в деталях. И, конечно же, представляют собой реалистическое художественное направление.

Сопровождали ветерана внучка Алёна и маленькая правнучка. У Фёдора Ивановича двое детей, четверо внуков и одиннадцать правнуков. Одна из правнучек сейчас учится на художественном факультете.

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