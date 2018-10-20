Простор для школьного спорта. Стадион школы № 38 открыли после ремонта

Многофункциональный стадион СОШ № 38 открыли после масштабной реконструкции в сквере «Россия» Ленинского района. В торжественном мероприятии приняли участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников, представители администрации, общественности, спортсмены, учащиеся школы, а также жители Ново-Ленино.

– Мы продолжаем приводить в порядок школьные стадионы, спортивные площадки. Наша задача – сделать их современными, комфортными и безопасными, – отметил в приветственной речи глава города. – Этот стадион не ремонтировался порядка сорока лет. Теперь здесь созданы все условия для занятий самыми разными видами спорта. Благодарю за инициативность жителей микрорайона, педагогов, родителей!

На стадионе оборудованы беговая дорожка с резинополом, волейбольная и баскетбольная площадки, асфальтированная дорожка для занятий на лыжероллерах, установлены малые спортивные формы. Произведены отсыпка и гидропосев с естественной травой на футбольном поле. Кроме того, сделано ограждение площадок и поля, установлены скамейки, подключены 23 опоры освещения, а также видеонаблюдение.

На реконструкцию стадиона СОШ № 38 было выделено почти 12,5 млн рублей. Всего в Иркутске в этом году за счёт средств городского бюджета, а также в рамках региональной программы «Народные инициативы» благоустроены спортивные территории 12 учреждений образования.

В рамках открытия на новом стадионе состоялся фестиваль спорта. Учащиеся школы соревновались в различных дисциплинах. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил юным спортсменам мячи.

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