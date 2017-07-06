Проспект Маршала Жукова: обновление

Проспект Маршала Жукова в Иркутске отремонтируют до 1 августа. Об этом в ходе проверки качества выполнения работ заявил глава Октябрьского округа Иркутска Владимир Преловский. Он отметил, что такие сроки обозначены договором между администрацией города и подрядной организацией, в рамках него предусмотрена замена дорожного покрытия и бордюрного камня, обустройство пешеходных переходов и тротуаров.

На проспекте уже выполнено обустройство групп пешеходных дорог по обеим сторонам с заменой бордюрного камня, асфальтированием и обустройством газонов. В начале июля планируется приступить к замене около 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на автодороге. На участках проведения работ будут частично перекрывать движение автотранспорта.

– Всего на территории Октябрьского округа ремонт ведётся на пяти улицах – Седова, Советской, Ширямова, Депутатской и проспекте Маршала Жукова. В общей сложности будет заменено около 100 тысяч квадратных метров асфальта и обустроено 20 тысяч квадратных метров пешеходного и тротуарного пространств. Качество и сроки выполнения ремонтных работ контролируются, всё идет в соответствии с графиком, – отметил Владимир Преловский.

По информации подрядчика, в ходе выполнения работы в план вносились корректировки с учётом потребности горожан. В частности, в районе остановки «Дружба» отмечается высокий пассажиропоток. Для удобства граждан принято решение расширить тротуар. На ремонте участков автодороги на проспекте Маршала Жукова задействовано от 15 до 30 человек и до восьми единиц техники.

Ремонт дорог в Иркутске осуществляется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и будет продолжаться до конца сентября. Все работы включают замену дорожного полотна, бордюрного камня, тротуарного покрытия, на некоторых улицах будет проводиться монтаж дополнительного освещения, также перенесут несколько светофорных объектов при расширении проезжей части.