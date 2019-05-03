Пролетарии всех стран, разъединяйтесь?

Похоже, именно так, по мнению современных хозяев жизни, должен теперь звучать 1 мая популярный в течение прошлого века призыв «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», некогда побуждавший сплачиваться в одну могучую силу номинально передовой, но вечно эксплуатируемый класс любого общества.

Это в конце ХIХ века Первомай зародился как день международной солидарности трудящихся всех стран за свои права и свободы и имел явную политическую окраску – был символом революции, непримиримой классовой борьбы, воспринимался как святой день для всех порабощённых, униженных и оскорблённых.

Со временем, особенно в Советском Союзе – в «стране рабочих и крестьян» – праздник сильно видоизменился и стал, с одной стороны, днём демонстрации достижений «победившего социализма», принудительно-добровольных политизированных, но мирных шествий, с другой – днём народных гуляний и множества увеселительных мероприятий. А проще – ещё одним выходным, когда можно было провести время с семьёй или друзьями, отдохнуть или потрудиться на той же даче.

В ряде стран он и сегодня ещё собирает многотысячные толпы людей под знамёна профсоюзов представителей рабочих и прочих профессий. И они не просто продолжают бороться за свои права против своих работодателей-угнетателей, но и добиваются от них серьёзных уступок. Достаточно вспомнить многомесячные демонстрации «жёлтых жилетов» в той же Франции, которые, если отбросить элементы заговора со стороны заокеанских подстрекателей, вышли на улицы Парижа всё же для борьбы против произвола своих зарвавшихся правителей-толстосумов.

У нас же с лёгкой но целенаправленной руки нового правящего класса страны Первомай переродился в последние годы какой-то аморфный праздник Весны и Труда, который собирал под свои знамёна разве что небольшие группки политических оппонентов нынешней власти и правящей партии. Их и к рабочему классу, и к борьбе за права трудящихся можно было причислять весьма относительно. Собирались, шумели, шествовали по знаковым местам города и расходились.

Правда, прошедший позавчера былой День международной солидарности трудящихся вывел на улицы областного центра около четырёх тысяч участников. Так утверждают организаторы. На митинге у Дворца спорта, как утверждают уже очевидцы, их едва ли набралось сотни три. Да и то большинство из них, как гласит народная молва, сорганизовали согласно указиловке из центра и принудиловке от местных профсоюзов и политических партий. Единственное, что они не могли проконтролировать, это речи выступающих. И те ораторствовали: о несправедливости пенсионной реформы, о безработице местного населения в угоду гастарбайтерам, о бедственном положении и отсутствии прав человека труда в целом ряде отраслей экономики нашей области. Ругали правительство, власть всех уровней, представители которой, кстати, стояли тут же на трибуне. Говорили и о том, что разрознены, что вынуждены в отсутствие защиты своих прав со стороны государства и помощи со стороны профсоюзов бороться со своими бедами в одиночку.

Не согласиться с ними трудно. Ну, если честно, где вы видите теперь тот прежний рабочий класс? И его борьбу за свои права? Теперь все мы – наёмные работники у своих хозяев-работодателей, которые оплачивают наш труд по своему разумению, а при желании могут и уволить нас без всяких для них последствий, попросту разорвав в одностороннем порядке договор-контракт. Где вы видите профсоюзы, что грудью бы вставали на защиту несправедливо уволенного работника, выбивали бы для него путёвки в санатории, добивались бы возмещения утраченного на производстве хозяев здоровья?

Нынешний правящий класс нашей страны действительно добился главного – полной разрозненности тружеников, когда каждый на своём рабочем месте вынужден бороться за свои права в одиночку.

А теперь, похоже, под угрозой падения находится и последний оплот объединения трудящихся – дачники, которых придуманная нашим неугомонным правительством «дачная реформа» с её новыми налогами и сборами вынуждает избавляться от своих участков.

Как подсчитали аналитики «Авито Недвижимости», предложение о продаже дач в России в первом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,9% – многие владельцы дач предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а просто продать её. Наделы облагаются всё новыми сборами. Например, введено обязательное повторное межевание участков с применением геодезических методов и приборов спутниковой навигации. Мало того, что такое межевание на шести сотках из-за своей погрешности ничего не даст государству, так ещё и владельцу участка выльется в несколько десятков тысяч рублей дополнительно.

Видимо дачников, это последнее в нашей стране объединение тружеников, решили ликвидировать как класс – федеральный закон № 217, вступивший в силу с 1 января 2019 года, вообще исключает такое понятие, как «дачное хозяйство». И если раньше объединения дачников могли действовать в девяти организационных формах, включая товарищества и кооперативы, то сейчас могут только в двух. Теперь мы все или садоводы или огородники. Причём, управлять таким сообществом по закону может единолично лишь председатель, подписывая, например, протоколы собраний или счета за выполненную подрядчиком работу, а вот ответственность за это будет нести уже всё товарищество, вплоть до процедуры банкротства.

Не правда ли, хорошая идея: окончательно разъединить трудящихся на своей земле людей, лишив их последнего права – управлять общим имуществом совместно и совместно же бороться за эти самые права?

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