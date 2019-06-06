Профессия на пенсии

Правительство Иркутской области на этой неделе сообщает приятные новости для будущих пенсионеров, которые хотели бы получить дополнительное образование. Также есть хорошая информация для ветеранов труда Иркутской области: теперь их будут бесплатно отправлять на санаторно-курортное лечение.
Стипендия перед пенсией
В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» министерством труда и занятости Иркутской области организовано обучение граждан предпенсионного возраста.
Начиная с 2019 года, в Иркутской области профкурсы будут проходить не менее 845 граждан предпенсионного возраста. На эти цели в Иркутской области ежегодно будет направляться 3,2 млн рублей из регионального бюджета и 61,2 млн рублей из федерального. Программа рассчитана до 2024 года.
К занятиям приступили 132 жителя региона. Три человека уже окончили обучение. Среди популярных направлений учебных курсов – специалист по управлению персоналом, специалист по оценке имущества, специалист по безопасности дорожного движения, информационные технологии, бухучёт. Участвовать в профобучении могут граждане предпенсионного возраста как состоящие в трудовых отношениях, так и ищущие работу, обратившиеся в центры занятости. Средний период обучения составляет не более трёх месяцев.
– В центры занятости уже обратилось на 49% больше людей этой возрастной группы, чем в прошлые годы. Это говорит о том, что курсы востребованы, программа интересна, люди хотят быть занятыми, активными. Большую заинтересованность в обучении сейчас проявляют женщины. И если говорить о территориальной принадлежности, то основной интерес – у жителей северных районов области, – отметила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова.
Профессиональное обучение может проводиться как по инициативе граждан предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости населения области, так и по направлению работодателей, которым по завершении обучения работников предоставляется субсидия на возмещение затрат по организации профессионального обучения. Кроме того, для незанятых (безработных) граждан в период обучения предусмотрена выплата стипендии.
Для граждан, проживающих в отдалённых районах области, организовано дистанционное обучение.
По вопросам обучения необходимо обращаться в центры занятости населения региона по месту жительства, адреса и телефоны которых размещены на сайте министерства труда и занятости Иркутской области: http://www.irkzan.ru.
Напомним, предпенсионным возрастом считается период в течение пяти лет до дня наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную.
Помощь ветеранам труда
По поручению губернатора региона Сергея Левченко установлена дополнительная мера социальной поддержки ветеранам труда Иркутской области в виде санаторно-курортного лечения.
– Соответствующие изменения, вступающие в силу 2 июня 2019 года, внесены в постановление правительства Иркутской области. Обеспечение ветеранов труда Иркутской области путёвками на санаторно-курортное лечение будет осуществляться в заявительном порядке путём подачи в управление социальной защиты населения по месту жительства заявления с приложением соответствующих документов, в том числе справки для получения путёвки по форме № 070/у, – отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Ветераны труда обеспечиваются путёвками однократно при соблюдении следующих условий: предоставление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с законом Иркутской области № 72-ОЗ; наличие медицинских показаний к санаторно-курортному лечению по заболеваниям сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, а также отсутствие противопоказаний для его осуществления; отсутствие права на санаторно-курортное лечение, предоставляемого в качестве иной меры социальной поддержки за счёт средств федерального, областного или местного бюджетов; прекращение трудовой деятельности.
– Обеспечение ветеранов труда Иркутской области путёвками на санаторно-курортное лечение будет происходить в порядке отдельной единой электронной очереди, с учётом даты и времени постановки ветерана на учёт, – уточнил Владимир Родионов.
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