Проезд в электричках подорожал

С 1 января 2018 года в Иркутской области подорожал проезд в электричках и поездах дальнего следования. Как отмечается в документах региональной службы по тарифам, в пригородных поездах повышение цены на билет составило в среднем от 2 до 14 рублей для взрослых, на 2–7 рублей больше придётся заплатить за ребёнка.

Проезд на расстоянии до 10 км от точки старта взрослым жителям Иркутской области теперь обойдётся в 33 рубля вместо 31, детский билет подорожал на рубль – с 12 до 13. Проезд в пригородном поезде на расстояние от 191 до 200 км будет равен 299 рублям для взрослого пассажира и 137 рублям для детей. При предыдущем повышении тарифов в конце 2016 года стоимость билетов составляла 285 и 130 рублей соответственно.

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