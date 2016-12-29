Продовольственная безопасность

Соглашение о создании агропромышленного кластера в Иркутской области подписано между региональными министерствами экономического развития и сельского хозяйства, Фондом «Центр поддержки предпринимательства», Иркутским государственным университетом им. А. А. Ежевского и агропромышленными предприятиями Приангарья.

– Стратегической целью создания кластера является повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции региона, развитие малого и среднего агробизнеса, выполнение задач по импортозамещению, – отметил заместитель председателя правительства области – министр экономического развития Антон Логашов. – Также это будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, что является одной из приоритетных задач Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года.

В агропромышленный кластер вошли производители молочной, мясной продукции из Иркутска, Ангарска, Хомутово и других муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.