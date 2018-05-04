Продолжается поиск героев

Иркутская областная молодёжная общественная организация поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти» проведёт в этом году три экспедиции.

План поисковых работ одобрен министерством обороны Российской Федерации и руководством общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». В этом году движение запланировало 1821 экспедицию на территории 37 российских регионов.

– Иркутские поисковики уже открыли экспедиционный сезон – в Старорусском районе Новгородской области с 17 апреля работает сводный отряд из 29 человек под руководством Виктора Щелина, завершится экспедиция накануне Дня Победы, 8 мая, – рассказала руководитель отрядов Нина Торопкина. – Старая Русса и ее окрестности были местом тяжёлых боёв с самого начала Великой Отечественной войны, там погибло очень много бойцов.

В августе в Новгородской области будут работать три поисковых отряда из Иркутской области – «Сибирь» из Шелеховского района, «Дань памяти» из Нижнеудинска и «Верность» из села Баклаши Шелеховского района. С 1 по 30 июля в районе «Невского пятачка» в Ленинградской области поисковую экспедицию проведёт отряд «Искатель» имени Засухина из Усолья-Сибирского.

Нина Торопкина, которая является командиром отряда, рассказала, что с момента организации «Искателя» в 1982 году поисковики побывали не только на «Невском пятачке», но и на местах боёв на Халхин-Голе (Монголия) и на Суояровском плацдарме (Карелия). За эти годы бойцы отряда подняли и похоронили останки 369 солдат, которые пропали без вести во время Великой Отечественной войны.

«Невский пятачок»

Напомним, летом бойцы поискового отряда «Искатель» из Усолья-Сибирского обнаружили на «Невском пятачке» в Ленобласти останки семерых советских солдат. Экспедиция проходила с 6 июля до 3 августа 2017 года.

– В результате поисковых работ были обнаружены останки семи советских солдат, к сожалению, их имена установить невозможно. Останки бойцов были захоронены 19 сентября 2017 года в братской могиле на мемориальном комплексе «Невский пятачок». Их личные вещи – котелки, фляжки, каски, мундштук, советские монеты и армейские предметы личной гигиены, мыльница и футляр для зубной щётки, – пополнят музейный фонд поискового отряда, – сказал министр по молодёжной политике региона Александр Попов.

Руководитель Иркутской областной молодёжной общественной организации поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти» Максим Торопкин рассказал, что во время экспедиции поисковики из объединения «Святой Георгий» (Санкт-Петербург) передали усольчанам личные вещи рядового Матвея Мажукина, погибшего в 1942 году.

– Подростки из отряда «Искатель» нашли дочь героя, Марию Черных, которая живёт в Ангарске, ей передали личные отца. Кроме того, бойцы установили на территории мемориального комплекса «Невский пятачок» мемориальный обелиск иркутянам, погибшим или пропавшим без вести при защите и обороне Ленинграда, – сказал Максим Торопкин.

Александр Попов отметил, что в поисковом движении в Приангарье принимают участие 29 отрядов, которые проводят экспедиции в более чем десяти регионах России и за рубежом.

– Бойцы работают в непростых условиях, живут в палатках больше месяца, чтобы найти останки воинов, пропавших без вести на полях Великой Отечественной войны. Они видят последствия сражений, понимают, насколько высока цена, которую старшее поколение заплатило за нашу сегодняшнюю мирную жизнь, – подчеркнул министр в прошлом году.

«Невский пятачок» – условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы, который удерживали в ходе битвы за Ленинград советские войска в 1941–1943 годах. По подсчётам историков, на небольшом участке (два километра на 800 метров) погибли более 230 тысяч человек. Здесь работают поисковые отряды из многих территорий РФ, иркутские поисковики регулярно выезжают в экспедиции на «Невский пятачок» с 90-х годов прошлого века. В экспедиции прошлого года участвовали 14 бойцов отряда «Искатель» в возрасте от 14 до 18 лет – школьники и студенты. С момента организации «Искателя» в 1982 году поисковики побывали не только на «Невском пятачке», но и на местах боёв на Халхин-Голе (Монголия) и на Суояровском плацдарме (Карелия), подняли и похоронили останки 399 солдат, пропавших без вести.

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