Проходи, пешеход!

Пешеходный переход планируется оборудовать через ул. Старокузьмихинскую возле жилого комплекса «Сигма» в микрорайоне Академгородок. С такой просьбой к председателю думы города Иркутска, депутату по округу № 28 Евгению Стекачёву обратились жильцы.

Евгений Стекачёв провёл выездное совещание с горожанами, представителями УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области и специалистами комитета городского обустройства администрации Иркутска.

– Комплекс расширяется, инфраструктура развивается: магазины, учебные заведения, детские сады. Мы попросили решить вопрос установки пешеходного перехода. Движение на Старокузьмихинской очень интенсивное. Пешеходный переход необходим, особенно для того, чтобы обеспечить безопасность детям, идущим в школу № 19, – рассказал житель ЖК «Сигма» Александр Лукин.

По словам председателя думы, предложения от жителей по повышению безопасности дорожного движения рассматриваются в первую очередь, так как люди предлагают обустроить комфортную среду именно там, где им удобно.

– Совместно определили место обустройства «зебры», установки знаков и ограждений. Выбирали по принципу «там, где ходят люди». Передал заявку в комитет городского обустройства; планируется, что работы будут проведены в этом году, – отметил Евгений Стекачёв.

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