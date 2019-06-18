Про ипотеку, эскроу и ярмарку жилья рассказали Сбербанк и застройщики

Снижение процентных ставок по ипотеке, льготные условия, эскроу-счета и другие возможности, которые сегодня предоставляет рынок недвижимости и банки Приангарья своим клиентам, обсудили в Иркутске. Об этом и о многом другом представители Байкальского банка Сбербанка и строительных компаний рассказали журналистам на бизнес-завтраке.

Ипотека становится дешевле

Заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка РФ Юлия Кальвина рассказала о том, что теперь взять ипотеку стало проще.

– С 25 мая снизились процентные ставки по всем направлениям, – сообщила она. – На первичный рынок или рынок строящегося жилья они сейчас составляют от 8,2%, на готовое жилье – от 9,6%. Максимальное снижение произошло на 0,6% на готовое жилье, строительство собственного жилья, приобретение в ипотеку загородной недвижимости и нецелевой кредит под залог недвижимости.

На 0,3% произошло снижение на строящееся жилье и на рефинансирование ипотеки других банков.

– Готовое жилье от 9,6% – это когда действуют все наши дисконты: акция «Молодая семья», скидка за электронную регистрацию, скидка с ДомКлика и когда клиент является участником нашего зарплатного проекта, – пояснила Юлия Кальвина. – Если клиент является участником зарплатного проекта, использует электронную регистрацию и хочет получить строящееся жилье, то там ставка будет 10,2%. При использовании субсидированной ставки с застройщиком может быть от 8,2%. Ставки достаточно конкурентны для рынка, поэтому мы надеемся, что клиенты сделают выбор в пользу Сбербанка.

Представители Сбербанка отметили, что уже в связи со снижением процентных ставок видят увеличение спроса на ипотеку на 10%. А недели через две, когда будут оформлены все документы, это почувствуют и застройщики. Хотя пока они говорят об ощутимом снижении спроса на жилье.

Подробнее о предоставлении пониженной процентной ставки за счет программы субсидирования рассказала представитель строительной компании СТК Оксана Рыльская.

– Сейчас наши покупатели могут получить пониженную процентную ставку за счет программы субсидирования, – сообщила она. Есть ряд квартир, которые по этой программе наши клиенты могут приобрести со скидкой 2% от базовой ставки. Для этого при покупке квартиры человек должен выполнить ряд условий: обязательное использование электронной регистрации, страхование жизни и оформление квартиры в залог.

Оксана Рыльская пояснила, что речь идет о двухкомнатных квартирах площадью более 60 квадратов:

– То есть клиентам, которые покупают большую площадь, соответственно – несут большие затраты, мы предоставляем скидку по процентной ставке.

Доступное жилье для семей

Куратор розничного блока Иркутского отделения Байкальского банка Сбербанка РФ Дарья Ефимова рассказала о положительных изменениях, коснувшиеся ипотеки для семей с детьми:

– Теперь срок льготной ставки распространяется на весь период ипотеки, а не на три-пять лет, как раньше. Условие для ее получения – рождение второго или последующего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Ставка в таком случае составит 6%.

Руководитель отдела по работе с партнерами Байкальского банка Сбербанка РФ Кирилл Диковенко рассказал еще об одной программе льготного кредитования:

– Есть еще программа «Молодая семья», в рамках которой дается скидка 0,5% от ставки. Этот продукт предоставляется семьям, в которых хотя бы один из супругов не достиг 35 лет. Одинокие родители до 35 лет и семьи с одним ребенком тоже считаются молодой семьей и вправе претендовать на получение такой льготы. Программа кредитования «Молодая семья» распространяется на покупку готового жилья, которое может быть продано как юридическим, так и физическим лицом. Для оформления такой ипотеки нужен минимальный пакет документов.

Кирилл Диковенко также отметил, что на снижение процентной ставки при ипотечном кредитовании влияет страхование жизни и здоровья. Кроме того, дается дисконт 0,3% при покупке готового жилья через сервис ДомКлик. Еще один дисконт на покупку как готового, так и строящегося жилья в размере 0,1% можно получить при использовании сервиса электронной регистрации сделки, тем более что это также ускоряет и упрощает саму процедуру. Также, если есть зарплатная карта в Сбербанке, то процентная ставка снижается на 0,3%.

Сложный путь к эскроу

Также речь шла о том, что с 1 июля все застройщики, работающие по договорам долевого строительства, должны перейти на работу с эскроу-счетами. Первым с ними стал работать «Восток Центр Иркутск».

– На начальном этапе столкнулись с трудностями – как с законодательными пробелами, так и при работе с партнерами, – говорит представитель этого застройщика Наталья Зверева. – Все перевернулось с ног на голову и вопросов было больше, чем ответов. Сейчас процесс входит в более стабильную и понятную фазу, хотя еще далеко не все утряслось. Механизм достаточно отлажен. И другим застройщикам сейчас будет гораздо легче. Эта схема правильная как с точки зрения самого покупателя, потому что есть государственный механизм защиты и все деньги дольщика застрахованы в пределах 10 млн рублей. Так и с точки зрения застройщика, несмотря на то, что на первоначальном этапе это был очень сложный путь. Напомню, что у нас короткий строительный сезон. При этом за него компания тратит колоссальное количество денег. И не всегда уровень продаж такой, как уровень расходования в этот период. Сейчас у нас развязаны руки – как только мы входим в строительный сезон и у нас не хватает средств, банк-партнер нам их без проблем выделяет.

Она также отметила, что в таком формате работа компании полностью поменялась.

– Сейчас нам не приходится из-за нужды в деньгах снижать цену, мы понимаем нашу себестоимость, маржинальность, которую хотим от проекта. И мы можем выбирать – продать объект на старте с пониженной процентной ставкой путем обеспечения денежных средств на эскроу, либо продать в конце строительства, чтобы получить иную маржинальность. Это тоже правильно с точки зрения покупателя – он гораздо спокойнее, когда покупает готовый объект, готов заплатить за него другие деньги, чем когда он покупает просто воздух.

Наталья Зверева пояснила, что пока ни одна компания не сможет сказать, насколько подорожало жилье в связи с новой системой работы с дольщиками, так как пока еще нет ни одного реализованного проекта с использованием эскроу-счетов.

– Но мне видится, что разница не такая большая и она коррелируется примерно с уровнем инфляции, – считает представитель застройщика. – Теперь, когда мы имеем бесперебойное финансирование, мы можем выбирать стоимость наших контрактов с поставщиками. Сегодня процентная ставка кредитов на строительство от Сбербанка составляет от 10% до 14% в зависимости от проекта, сроков, объемов. Но с учетом обеспечения на эскроу-счетах процентная ставка может упасть до 0,1%. А рост цен в значительной степени связан с курсом доллара и необходимостью закупки импортных материалов, а также с ростом НДС.

Удобство предстоящего перехода на работу с эскроу-счетами отметил и представитель компании «Новый город» Александр Касилов.

– В летний период у нас увеличивается объем работ по строительству, требуется финансирование, но снижается покупательская способность, люди уезжают в отпуска, – отметил он. – Поэтому эскроу будет удобен для всех. Хотя к нему есть еще вопросы. Очевидно, часть застройщиков уйдет с рынка.

Ярмарка недвижимости

Также представители Сбербанка на встрече рассказали, что на этой неделе в Иркутске состоится Ярмарка недвижимости.

– В связи со снижением процентных ставок Сбербанка в среду, 19 июня, состоится Ярмарка недвижимости, которая по традиции пройдет на Нижней набережной, 10, в нашем головном офисе, – сообщила Дарья Ефимова. – Мы постарались выбрать удобное время – не суббота, как обычно, поскольку летом все стремятся в выходные за город, а среда с 16.30 до 20.00, чтобы вечером все клиенты могли спланировать свое посещение ярмарки после работы. Они смогут пообщаться с застройщиками, выбрать подходящий объект недвижимости, проконсультироваться по поводу получения ипотеки у сотрудников Сбербанка. Мы с удовольствием подберем лучшие варианты, застройщики предложат свои акционные программы.

Юлия Кальвина отметила, что посетители ярмарки смогут воспользоваться новым словом в технологиях – VR-очками, чтобы виртуально ознакомиться с будущими квартирами, не выезжая на стройку.

По инф. Телеинформа

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