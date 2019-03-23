Призвание – учитель

В Иркутске выбрали «Лучшего учителя» и «Лучшего воспитателя»

В Иркутске подвели итоги муниципального этапа региональных конкурсов «Лучший учитель» и «Лучший воспитатель» 2019 года. Победителей объявили во время интернет-брифинга в рамках проекта «Образовательная весна. Новые горизонты».

– В конкурсе «Лучший учитель» приняли участие 16 педагогов школ Иркутска. Конкурсанты прошли несколько испытаний: предоставили на суд жюри свой «Интернет-ресурс», демонстрировали профессиональный потенциал в подготовке и проведении учебного занятия. В финальном туре участники проводили мастер-классы и дискутировали на круглом столе по теме: «Профессия учителя престижна: за и против», – рассказал начальник департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Александр Костин.

Победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года-2019» стала преподаватель французского языка гимназии № 25 г. Иркутска Галина Ащенкова. Призёрами стали учитель информатики лицея ИГУ Максим Лавлинский и учитель математики СОШ № 69 Алина Новожилова. Лауреат конкурса – учитель биологии СОШ № 9 Ирина Борисенко.

«Лучшего воспитателя» Иркутска выбирали в два этапа. По результатам первого, заочного тура было определено 13 лучших педагогов дошкольных образовательных организаций. На втором этапе участники демонстрировали педагогический опыт, проводили мастер-классы, во время которых демонстрировали свои авторские идеи и творческий подход в педагогической деятельности.

Победителем муниципального этапа регионального конкурса «Лучший воспитатель 2019 года» стала учитель-логопед детского сада № 122 Светлана Калиниченко. Призёрами конкурса стали воспитатель детского сада № 151 Анастасия Катрань и музыкальный руководитель детского сада № 139 Ксения Ковбас.

Победители муниципального этапа будут представлять Иркутск на региональном профессиональном конкурсе «Учитель года – 2019» и на региональном этапе Х Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».

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