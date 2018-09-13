Признание регионального уровня

Более 800 сибиряков получили нагрудные знаки Заксобрания региона.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка 7 сентября вручил нагрудные знаки к Почётной грамоте областного парламента почти 30 жителям Приангарья. Среди награждённых – ветераны Великой Отечественной войны, выдающиеся педагоги, врачи, учёные, деятели культуры и спорта и другие люди, внёсшие большой вклад в развитие Иркутской области.

– От имени Законодательного собрания и всех жителей региона я выражаю вам огромную благодарность за ваш доблестный труд на благо родного Приангарья. Каждому из вас награда досталось не случайно, это заслуженное признание ваших земляков. Иркутская область богата талантливыми, трудолюбивыми людьми, и число награждённых государственными наградами должно расти, – отметил Сергей Брилка.

Нагрудные значки получили, в частности, ветераны Великой Отечественной войны Анисим Вставский и Василий Олифир, старший тренер по конькобежному спорту муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ангара» Борис Фомин, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 9» г. Усолья-Сибирского Ольга Шаманская и другие.

Почётная грамота Законодательного собрания Иркутской области – это государственная награда, которая при наличии необходимого трудового стажа при выходе на пенсию даёт право на получение звания Ветеран труда Иркутской области и соответствующих льгот. Такой закон был принят областным парламентом в 2018 году.

Напомним, нагрудный знак и его лацканный вариант вручается всем, кто когда-либо был награждён Почётной грамотой Законодательного собрания. Эту награду учредили в Иркутской области в 2006 году. Её получили более восьмисот жителей региона.

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