Привели в порядок дорожные ограждения

Более 43 тысяч метров уличных ограждений привели в порядок в рамках месячника по санитарной очистке в Иркутске.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский рассказал, что работники предприятия с начала апреля ремонтируют, моют и красят металлические и железобетонные разделители, а также заборы вдоль дорог. Кроме этого, для обеспечения безопасности движения было очищено почти 6,5 тысяч дорожных знаков на территории города. Отремонтировано 16 остановочных павильонов, начались работы по промывке подземных пешеходных переходов. Также полностью завершены работы по расконсервации приёмных колодцев ливневой канализации.

Напомним, с 1 по 30 апреля в Иркутске проходит месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. За этот период будут приведены в порядок городские общественные территории, дворы, объекты жилого фонда, дорожно-транспортной инфраструктуры. В текущем году для проведения апрельского месячника и субботника до 11 тысяч тонн увеличен объём мусора для вывоза на полигон твёрдых отходов. Владельцам зданий и сооружений также рекомендовано привести в порядок фасады после зимы. Кроме того, будет проведена уборка особо охраняемых природных территорий, таких как сад им. А.К. Томсона, Синюшина гора, Кайская роща, и уборка городских лесов и береговых зон рек Ангара, Ушаковка, Иркут.

Особое внимание уделят общегородским и дворовым территориям, благоустроенным в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». К участию в общегородском субботнике приглашены представители общественных и спортивных организаций, экологических отрядов, военно-патриотических клубов, активисты ТОСов, представители трудовых коллективов, студенты, молодёжь. 21 апреля в Иркутске состоится общегородской субботник.

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