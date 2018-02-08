Природа под охраной

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2 млрд 130 млн рублей направлено в 2017 году на объекты капитального строительства в области экологии в Иркутской области. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, которое прошло под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ, председателя Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал Сергея Донского, сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.
Средства были направлены в том числе на проведение работ по укреплению берега реки Китой протяжённостью 1200 м, проведение двух этапов реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска, реализацию мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 48,4 млн рублей было израсходовано на начало строительства полигона твёрдых бытовых отходов в посёлке Михайловка в Черемховском районе.
Во время Года экологии в Иркутской области началось внедрение пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины. На площади 100 тыс. га, в том числе на Байкальской природной территории, пострадавшей от природных пожаров в 2015 году, проведено лесовосстановление. Во всех районах Иркутской области состоялись акции «Всероссийский День посадки леса». Участие в них приняли 7000 человек, создано 126 гектаров лесных культур.
2 млрд 130 млн рублей направлено в 2017 году на объекты капитального строительства в области экологии в Иркутской области
Всего же в Год экологии в Иркутской области состоялось 180 мероприятий, 14 из них – федерального уровня. Самым крупным мероприятием стал Байкальский экологический водный форум, во время которого представители власти, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций искали пути решения проблем охраны водных ресурсов бассейна озера Байкал. Участие в форуме приняли 800 человек из 20 стран мира.
Андрей Крючков отметил, что до 2030 года в регионе планируют реализовать 56 экологических проектов. Среди них строительство рыбоводного завода в Ольхонском районе, создание системы велосипедных и пешеходных тропинок, организованных кемпингов, визитно-информационных центров на охраняемых природных территориях. На Байкале планируют построить 12 новых причалов и провести капитальный ремонт трёх таких сооружений.
Для снижения уровня загрязнённости отходами Байкальской природной территории планируется создать четыре полигона твёрдых бытовых отходов, межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс мощностью 200 тыс. тонн в год, мусороперегрузочную мусоросортировочную станцию в Ольхонском районе. Также в планах строительство централизованной системы водоотведения на территории Ольхонского района и десяти канализационно-очистных станций в трёх муниципальных образованиях Иркутской области.
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