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Приглашаем в хоровод
ИА БайкалИнформ   
16 Августа 2018 г.
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Байкальский международный фестиваль «Хоровод ремёсел на земле Иркутской» вновь приглашает на большой праздник, который по традиции пройдёт в музее «Тальцы» в эту субботу.

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В этом году на улицах, площади, во дворах музея деревянного зодчества встретятся два ярких события: к мастерам, возрождающим народные промыслы, присоединился «Фестиваль русской культуры».

В 12:00 начнётся обширная программа:
– выставки декоративно-прикладного искусства с продажей авторских работ;

– показательные и обучающие мастер-классы, мастер-шоу;

– выступления творческих коллективов, конкурсы хоровых, вокальных и танцевальных коллективов, демонстрация национальных костюмов, изделий ручной работы, русские хороводы, игры, забавы;

– обряд русской свадьбы, национальная кухня;

– особенности русской бани, дружеские встречи за самоваром;

– работа интерактивных площадок: стеклодувы, кузнецы, берестянщики, ткачи, детский кукольный театр и многое другое.

В фестивале принимают участие лучшие мастера и юные подмастерья из Иркутской области, других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

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