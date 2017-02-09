Министерством социального развития, опеки и попечительства области разрабатываются нормативные документы для внедрения новой на территории региона формы обслуживания – создание приёмных семей для пожилых людей. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
– Приёмные семьи, воспитывающие ребятишек из детских домов, для нашего региона уже не редкость. Такая же технология, но в отношении одиноких стариков, может заработать в Иркутской области уже в 2018 году. До конца текущего года специалистам предстоит провести анкетирование и выяснить, сколько пожилых людей желает проживать в приёмной семье и сколько опекунов готовы принять одинокого старика в семью. Затем необходимо вынести на общественное обсуждение проекты нормативно-правовых актов и принять соответствующий закон, – пояснил министр.
По словам министра, в 2014 году президент Российской Федерации дал поручение решить к 2018 году вопрос очерёдности в дома престарелых. Четыре года назад в регионе очередь была почти 700 человек, на 1 января 2017 она составила 147 человек.
В систему соцзащиты населения области сегодня входят дома престарелых общего типа и психоневрологические интернаты – всего 24 учреждения, в которых проживает почти пять тысяч человек. Одновременно с задачей ликвидации очерёдности стоит другая – необходимость закрытия учреждений пятого класса пожароопасности, то есть деревянные здания, что и было сделано в конце 2016 года в посёлке Раздолье Усольского района.
Для решения поставленных задач министерством особое внимание обращено на применение стационарозамещающих технологий, одна из которых – приёмная семья для пожилого человека. Сегодня эта технология применяется почти в 30 регионах страны. В частности, приёмные семьи для пожилых людей есть в Бурятии и Забайкальском крае.
По словам министра, ни в одном федеральном законе, связанном с социальной защитой населения, нет понятия «приёмная семья для пожилого человека». Поэтому каждый регион, посчитавший возможным внедрить у себя эту технологию, пошёл своим путем.
В Иркутской области было решено принять региональный закон, в котором должны быть чётко определены все условия, при которых человек может находиться в приёмной семье.
Пожилого человека может принять только посторонняя семья, а не родственники, поскольку по семейному кодексу родные должны ухаживать за своими близкими. Будет определено количество пожилых людей, которых можно взять в приёмную семью. Во многих регионах разрешено принимать не более одного – двух человек. Кроме того, приёмные семьи, решившие взять пожилого человека, смогут рассчитывать на поддержку государства.
Важно понимать, что технология приёмных семей не замещает дома престарелых, это альтернатива частным либо государственным домам престарелых. Человек сам решает, куда ему пойти. Кстати, пожилой человек сам может прийти в семью, но возможен и другой вариант, когда за ним будут ухаживать на его территории.
– Должен заключаться трёхсторонний договор между соцзащитой, человеком, который идёт в семью, и семьёй, которая этого человека принимает, – пояснил Владимир Родионов. – Приёмные семьи, где воспитываются дети, курирует специальная служба сопровождения приёмных семей в каждой территории. Специалисты выезжают в семьи, смотрят, в каких условиях живут ребятишки, как одеты, накормлены ли, как учатся в школе. Механизм будет такой же. А ещё мы планируем провести семинары, либо курсы для таких семей по аналогии со школой приёмных родителей.
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