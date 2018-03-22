Приёмная семья для пожилых

Сессии Законодательного собрания Иркутской области рекомендовано принять в первом чтении закон «О приёмной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов». За эту рекомендацию единогласно проголосовали члены комитета по здравоохранению и социальной защите Заксобрания.

В законе идёт речь о том, что пожилых людей и инвалидов, которым трудно жить в одиночестве, можно будет брать в семью на основании трёхстороннего договора. При этом, как и в домах престарелых, пожилые должны будут отдавать приёмной семье на своё содержание, оплату коммунальных услуг и так далее 75% от своих доходов. Кроме того, приёмная семья будет получать ещё и поощрение от государства в размере 4225 рублей в северных территориях и 3900 рублей – в остальных районах.

Председатель комитета Андрей Лабыгин заверил Телеинформ, что в законе будут предусмотрены все условия, чтобы избежать злоупотреблений со стороны приёмной семьи в отношении стариков.

Во-первых, условия содержания пожилого человека будут прописаны в трёхстороннем договоре между ним, семьёй и органом соцзащиты. Кроме того, будут определены чёткие условия, в какие именно семьи можно брать «приёмных» пенсионеров – в том числе, речь идёт о площади жилья, о том, что приёмной не может быть семья, ведущая асоциальный образ жизни, и так далее. Кроме того, условия содержания пожилого человека будут регионально проверять органы соцзащиты.

Андрей Лабыгин отметил, что, вероятно, институт приёмной семьи для пожилых будет особенно востребован в деревнях, где до сих пор сохранились крепкие соседские связи.

Однако к законопроекту возникло много вопросов, требующих уточнений и корректировок, со стороны разных инстанций – аппарата губернатора, управления министерства юстиции. Также присутствующие на комитете отметили необходимость обсудить документ с общественными организациями ветеранов, пенсионеров, инвалидов.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ