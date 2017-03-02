Приёмная губернатора продолжает работу

Приём граждан в общественной приёмной губернатора в Усолье-Сибирском провели представители разных министерств. По вопросам здравоохранения 14 обращений приняли начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения области Елена Попова, начальник отдела организации медицинской и лекарственной помощи по Усолью-Сибирскому министерства здравоохранения области Оксана Вельм и главный врач Усольской городской больницы Наталья Мельникова.

В основном вопросы были посвящены оптимизации амбулаторно-поликлинической помощи, экспертизе временной нетрудоспособности, обеспечению медицинской помощи инвалидов и льготными лекарственными препаратами. Все обращения приняты в работу и находятся на контроле аппарата губернатора. О результатах рассмотрения усольчане получат письменные ответы.

Как отметила Елена Попова, в рамках оптимизации амбулаторно-поликлинической помощи в Усолье-Сибирском для удобства обслуживания населения две взрослые поликлиники будут объединены в одну, что позволит централизовать амбулаторную помощь в одном месте, повысить качество медицинских услуг, рационально использовать материально-технические ресурсы.

При этом закрываться существующие медучреждения не будут, весь медперсонал будет сохранён, уменьшения количества зданий не последует, произойдёт перераспределение подразделений учреждения. Таким образом, в поликлинику № 1 (пр-т Комсомольский, 56) будут переведены все терапевтические участки, узкие специалисты из поликлиники № 2 (ул. Ленина, 71). Выписка льготных лекарственных препаратов также будет производиться в поликлинике № 1. И на первом её этаже будет размещен кабинет медико-социальной экспертизы. А в здание поликлиники № 2 переведут физкультурно-оздоровительный диспансер и вспомогательные нелечебные кабинеты.

Также участие в работе выездной приёмной губернатора в Усолье-Сибирском принял первый заместитель министра образования Приангарья Евгений Торунов. Он ответил на вопросы жителей о порядке начисления заработной платы младшему обслуживающему персоналу образовательных организаций, а также о деятельности Усольского гвардейского кадетского корпуса.

Первый замминистра отметил, что в образовательной организации оборудован дополнительный компьютерный класс, приобретены учебно-лабораторное оборудование по физике, мебель для спальных корпусов. Внесены изменения в учебный план, в соответствии с которыми с 9 января 2017 года обучение проводится по пятидневной учебной неделе.

По вопросам социальной защиты приём граждан по личным вопросам в Усолье-Сибирском провёл первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства области Алексей Макаров. С вопросами о лишении родительских прав родителей, не исполняющих свои обязанности по отношению к детям, обеспечения техническими средствами реабилитации людей с ограниченными возможностями, по устройству в дом-интернат, использованию материнского капитала и организации проезда льготных категорий граждан обратились 15 человек.

В частности, по вопросу использования средств материнского капитала Алексей Макаров отметил, что законодательно предусмотрено направление средств либо на образование ребёнка, либо на улучшение жилищных условий, при достижении ребёнком трёхлетнего возраста.

В настоящее время внесены изменения, которыми устанавливается возможность семьям, имеющим детей-инвалидов, распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации, и интеграции в общество детей-инвалидов посредством компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг, рекомендованных ребенку-инвалиду индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Алексей Макаров отметил, что часть вопросов решена на месте в ходе приёма, более половины обращений взяты на контроль, для их решения даны соответствующие поручения профильным управлениям министерства и управлению социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.