Придёт на помощь волонтёр

Иркутские активисты регионального отделения ОНФ и волонтёры-медики оказывают помощь пожилым и маломобильным людям, которые обращаются на круглосуточную горячую линию Народного фронта и оставляют заявки в мобильном приложении «ОНФ. Помощь».

В условиях опасности распространения коронавирусной инфекции волонтеры встали на защиту престарелых и мало мобильных людей – на деньги своих клиентов и по их же заказам они закупают и доставляют им необходимые продукты и лекарства, благодаря чему минимизируются контакты представителей групп риска с внешней средой. Сами волонтеры предпринимают все необходимые меры безопасности: в квартиры не заходят, а пакеты с продуктами и лекарствами передают в медицинских масках и перчатках, предварительно обработав руки специальными средствами.

Так, в минувшие выходные волонтеры-медики Мария Олифирова и Валерия Данилова во главе со своим координатором Екатериной Медведевой помогли одинокой женщине-инвалиду в микрорайоне Луговое, которая недавно после операции выписалась из больницы, а также привезли лекарства и продукты пожилой иркутянке с бульвара Рябикова.

Мария и Валерия учатся в иркутском медуниверситете и к поручениям отнеслись ответственно: в квартиры не заходили, а покупки передавали в масках и перчатках.

«В условиях, когда опасность инфекции коронавируса во всём мире возросла, призываем всех соблюдать правила и требования соответствующих служб, – обратилась к жителям области сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области, доктор медицинских наук Наталья Протопопова. – Как показывает мировой опыт, пожилые люди особенно подвержены опасности заболевания. И мы обращаемся ко всем с просьбой заботиться о своих пожилых и мало мобильных родственниках, соседях. Особенно о тех, кто проживает в одиночестве».

Ну а тем, кому помочь некому, она призвала обращаться на горячую линию ОНФ – 8-800-200-3411. И вам непременно окажут помощь волонтеры-медики, волонтёры Победы, активисты других волонтёрских организаций, которые вместе с ОНФ организовали поддержку для пожилых и маломобильных людей.

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